البرلمان البريطاني يبحث قانون الإجازات وبدلات الأمومة للوزيرات

تعتزم السلطات في إنجلترا تغيير قانون يمنع الوزيرات في الحكومة البريطانية من أخذ إجازة مدفوعة الأجر، بغرض الإنجاب.وقال رئيس مجلس العموم البريطاني، جاكوب ريس-موج، للنواب إنه سيتم تقديم تشريع جديد يحمل اسم "مشروع قانون الاجازات الوزارية وبدلات الأمومة الأخرى".وحال الموافقة على مشروع القانون، سوف يسمح القانون الجديد لأعضاء مجلس الوزراء البريطاني من النساء، بالحصول على اجازة مدفوعة الأجر مدتها ستة أشهر عندما يحين موعد الولادة.يشار إلى أنه بموجب القواعد الحالية، يتعين عليهن الاستقالة من مناصبهن أو أخذ أجازة للتعافي من الولادة.