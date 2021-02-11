«صحة أسوان»: مؤسسة النباتات الطبية لا تحمل أي تراخيص

اشتكى عدد من المواطنين إحدى المؤسسات بمنطقة طريق السادات بمدينة أسوان التي تقوم بالاتجار في النباتات الطبية بمديرية الشئون الصحية بأسوان.قالت مديرية الشئون الصحية بأسوان، برئاسة الدكتور إيهاب حنفي، في بيان اليوم، إنه ردًا علي العديد من الشكاوي الواردة للمديرية بشأن إحدى المؤسسات بمنطقة طريق السادات التي تقوم بالاتجار في النباتات الطبية فإن المديرية تنوه إلى أن المؤسسة المذكورة لا تحمل أي تراخيص ولا يوجد بها أي مختصين لمزاولة المهنة المذكورة.أشار البيان إلى أن إدارة التفتيش الصيدلي، التابعة لمديرية الشئون الصحية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية والأعشاب الطبية المغشوشة وغير مسجلة وتحمل ادعاءات طبية مكذوبة، وتم عمل المحضر رقم 239 جنح أمن دولة طوارئ قسم أول أسوان وتم التحفظ علي المضبوطات وإحالتها للنيابة العامة المختصة، لمباشرة التحقيقات.وحذرت المديرية من التعامل مع المؤسسة المذكورة لما فيه من أخطار علي المواطنين، إضافة إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق المؤسسة بأسوان، مثلما تم في الفروع الأخرى بمحافظات مختلفة.