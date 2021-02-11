نائب محافظ قنا يناقش جهود تنمية الريف مع برلمان الشباب

التقى حازم عمر، نائب محافظ قنا اليوم ممثلي برلمان الشباب علي مستوى المحافظة؛ للاستماع للأفكار والمبادرات الخاصة بأعضاء البرلمان، واطلاعهم على ما يتم من مشروعات ومبادرات على أرض المحافظة ومناقشة جهود الدولة فى تنمية الريف المصري.فى بداية اللقاء هنأ نائب المحافظ الشباب على نجاحهم متمنيًا التوفيق لهم خلال فترة عملهم وتناول اللقاء تفعيل دور البرلمان داخل المجتمع، والمشاركة في تقديم حلول لما يواجه المجتمع القنائى من تحديات تنموية والمساهمة في توعية الشباب بقضايا مجتمعهم.وطالب عمر أعضاء برلمان الشباب بالمحافظة بالعمل الميداني بالشارع؛ للتعرف على مشاكل وقضايا المجتمع وعمل حملات توعية متنوعة للمواطنين لاسيما مبادرة حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم الدعم لإنجاح دور برلمان الشباب، لافتًا إلى أهمية التشابك بين التنفيذيين بالمحافظة وأعضاء البرلمان والتفاعل مع ما يثار من قضايا وتمكين الشباب وتأهيلهم علي المشاركة السياسية والمجتمعية.