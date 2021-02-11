رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقرار معظم بورصات الخليج عند الإغلاق

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:58 م
بورصات الخليج
بورصات الخليج
وكالات
طباعة
أغلقت معظم البورصات في منطقة الخليج على استقرار اليوم الخميس، في غياب أي محفزات جديدة، لكن المؤشر السعودي حقق مكاسب للجلسة السادسة على التوالي.

ارتفع المؤشر الرئيسي السعودي 0.5 بالمئة، وصعد سهم مصرف الراجحي 0.9 بالمئة وتقدم سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 2.6 بالمئة.

وختم المؤشر الأسبوع مرتفعا 3.8 بالمئة، وأظهرت بيانات حكومية أولية أمس الأربعاء أن اقتصاد المملكة انكمش 3.8 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع نفس الفترة قبل سنة، لكنه نما 2.8 بالمئة مقارنة مع الربع السابق.

وهبطت أسعار النفط، المحرك الرئيسي لأسواق المال بالخليج، حيث ضغط تجديد إجراءات الإغلاق الشامل وظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا على فرص تعافي الطلب سريعا.

وخسر خام برنت 52 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة ليسجل 60.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 1122 بتوقيت جرينتش.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.1 بالمئة بدعم من صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.4 بالمئة وزيادة سهم دبي للاستثمار 1.3 بالمئة.

لكن مكاسب المؤشر كبحتها خسائر سهم إعمار العقارية القيادي الذي تراجع 1.3 بالمئة.

في أبوظبي، أغلق المؤشر مستقرا، وارتفع سهم شركة اتصالات 0.4 بالمئة قبيل إعلان نتائجها، وهبط المؤشر القطري 0.1 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 0.7 بالمئة.

أفادت وثيقة تسعير اليوم أن قطر للبترول حددت سعر البيع الرسمي للخام البحري القطري في مارس عند 65 سنتا للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي على بلاتس، بانخفاض خمسة سنتات عن الشهر السابق.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مستقرا أيضا.

موضوعات متعلقة

حقيقة تعطل خدمات بطاقات التموين بـ «دعم مصر»

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

صدمة جديدة من لجنة الزمالك المؤقتة لـ«مرتضى منصور»

الصور

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

إخلاء المباني الصادر لها إزالة بمستشفى فارسكور المركزي بدمياط

الأكثر قراءة

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

وفاة الفنان علي حميدة بعد صراع مع المرض

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

دارسة استقصائية تكشف تأثر فرص توفير علاجات هشاشة العظام بجائحة كورونا

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

رابط موقع مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وموعد التحصيل قبل تطبيق الغرامة

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

عادل عصمت في ضيافة مؤسسة عبدالحميد شومان بالأردن

الشوربجى وسلامة ورشاد وثابت وحسن يحتفلون بعيد ميلاد «شيخ المهنة» الكاتب الكبير محمد عبدالجواد منصور الـ97

الفنون التشكيلية تطرح معرض «no signal» للمشاهدة الإلكترونية

«لماذا يتراجع إنتاج المعرفة».. محاضرة للشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية