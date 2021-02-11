محافظ الشرقية يستضيف نواب التنسيقية لبحث هموم المواطنين

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وعرض المحافظ معدلات التنمية وخطط المحافظة والمشاكل التي تواجه تنفيذ الخطط على أرض الواقع، ومدى تطور عملية تقديم الخدمات للمواطن.وعرض شباب التنسيقية من نواب البرلمان والأعضاء، مشاكل مراكزهم وهموم المواطنين، وقدموا بعض المقترحات لتطوير العمل في الأسواق وتنظيم الطرق وتمويل المشروعات المتوقفة، حيث ضم وفد التنسيقية النواب محمد عزمي ومحمد السباعي أعضاء مجلس الشيوخ، والنواب نادر مصطفي وخالد بدوي وإيمان الألفي وهادية حسني، أعضاء مجلس النواب، وأحمد قاعود وحسن ضوة وعمرو عبد الباقي وطه أحمد وإيهاب دعبس.وعرض الوفد نبذة عن التنسيقية وأهدافها وتكوينها، والأنشطة التي تقوم بها على المستوى التشريعي والعمل السياسي في القاهرة والمحافظات.