ميركل تعترف بارتكاب أخطاء في التعامل مع موجة كورونا الثانية

اعترفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، بسوء التقدير وارتكاب أخطاء في التعامل مع الموجة الثانية من وباء فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).جاء ذلك في بيان الحكومة للبرلمان الألماني (البوندستاج)، الذي أضافت فيه ميركل أن الموجة الأولى للوباء في الربيع الماضي أثرت في ألمانيا بصورة أقل من دول أخرى، لكن بعد ذلك "لم نتوخ الحذر ونتحرك بسرعه كافية للتصدي لانتشار الفيروس".واعترفت ميركل بأن التعامل مع الجائحة في نهاية الصيف وبداية الخريف كان مرتبكا؛ حيث لم تقرر ألمانيا الإغلاق في وقت مبكر وبشكل قاطع.وذكرت أنها تأمل في تحرك سريع وزيادة فعالة في وتيرة التطعيم ضد كورونا في بلادها، معربة عن تفهمها لشعور البعض بالإحباط نظرًا لسقف التوقعات الكبير الذي كان معلقًا على التطعيم، لكنها أكدت أن التطعيم في زيادة مطردة، لافتة إلى أن كل أسبوع وكل شهر يشهد زيادة في التطعيمات وسيتم توفير تطعيم لكل من يرغب بحلول نهاية الصيف المقبل.