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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«تنمية» تعلن فتح باب استقبال الأعمال المقدمة من مؤلفيها

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:37 م
دار تنمية للنشر والتوزيع
دار تنمية للنشر والتوزيع
آلاء حسن
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أعلنت دار تنمية للنشر والتوزيع عن فتح باب استقبال الأعمال المُقدمة من مؤلِّفيها، في المجالات التالية: «الرواية، القصة القصيرة، الفلسفة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، بالإضافة إلى النقد الفني والأدبي».

يأتى ذلك ضمن خطة الدار للنشر العربي الورقي خلال 2021، وسوف يبدأ استقبال الأعمال من اليوم 11 فبراير حتى 11 أبريل المقبل، وفقًا للمعايير التالية:

1. تُرسَل الأعمالُ المُقدمة على عنوان البريد الإلكتروني للدار [email protected] - ولن تُقبَل أي أعمال مُقدمة بأي طرق أخرى غير البريد الإلكتروني.

2. يلتزم المُرسل بإرفاق الملفات الآتية (النص الكامل للعمل بصيغة Word - النص الكامل للعمل بصيغة pdf - ملخص عام للعمل في ما لا يزيد عن 1000 كلمة – ملف السيرة الذاتية للكاتب وسجل الأعمال السابقة إن وُجدَتْ، بالإضافة إلى طرق التواصل الممكنة تليفونيًا وإلكترونيًا)، على أن تُدرَج كل الملفات في نفس الرسالة الإلكترونية.

3. يُشتَرط أن يكون العمل مكتملًا في صيغته النهائية قبل عرضه على الدار، وألّا يكون قد سبق نشره.

تقوم الدار بالإطلاع على العمل المُقدم والرد بالقبول أو بالرفض في مدة أقصاها شهران من تاريخ إرسال العمل، والتواصل مع أصحاب الأعمال المقبولة تليفونيًا أو عن طريق البريد الإلكتروني.

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الثقافة

«تنمية» تعلن فتح باب استقبال الأعمال المقدمة من مؤلفيها

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