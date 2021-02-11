رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس عصابة «حمادة سوسو» للمخدرات 4 أيام بالقليوبية

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:20 م
حبس عصابة «حمادة
حبس عصابة «حمادة سوسو
كتب صلاح حسنى
طباعة
أمر المستشار عبدالله علي، مدير نيابة مركز بنها، بحبس 3 متهمين كوّنوا عصابة تزعمها مسجل خطر يدعي حمادة سوسو، للاتجار في المخدرات بقرية الشموت مركز بنها 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وأمرت بتحريز المضبوطات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وشنت مباحث مركز بنها حملة مكبرة علي وكر المتهمين للاتجار في المخدرات بقرية الشموت مركز بنها بعد ورود معلومات سرية للواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية بنشاطهم الإجرامي وتمكنت الحملة من ضبطهم.

وتوصلت تحريات فريق البحث الذي شارك فيه النقباء أحمد رزق وإسلام صادق وعمرو حسام أن المتهمين يقمون بإدارة بؤرة إجرامية بقرية الشموت لتجارة المخدرات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وهم محمد س، وشهرته حمادة سوسو، زعيم التشكيل مسجل خطر فئة أ ومطلوب ضبطه في قضايا بإجمالي أحكام 28 سنة في اتهامات الاتجار في المخدرات ومعاونيه محمد ع ومحمدي ر وبحوزتهم بندقية آليه بها 11 طلقة ومسدس حلوان عيار 9 مللي وخزنتين و8 طلقات و10 كيلو بانجو و120 قرص أومتريل و113 قرص أبتريل و8 هواتف محمولة وميزان حساس.

بمواجهتهم أقروا بالاتجار في المخدرات على نطاق واسع بتدشين دولاب في بؤرة إجرامية داخل قرية الشموت مركز بنها، وأن الأسلحة المضبوطة لحماية تجارتهم، والمضبوطات يحوزونها بقصد الاتجار.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وفاة الفنان علي حميدة بعد صراع مع المرض

مدبولي لرئيس وزراء الأردن: السيسي وجه بسرعة تنفيذ مشروعات مشتركة بين البلدين

زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام فى السعودية: تخفيف الحكم للسجن المؤبد

صدمة جديدة من لجنة الزمالك المؤقتة لـ«مرتضى منصور»

الصور

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

إخلاء المباني الصادر لها إزالة بمستشفى فارسكور المركزي بدمياط

الأكثر قراءة

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

وفاة الفنان علي حميدة بعد صراع مع المرض

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

دارسة استقصائية تكشف تأثر فرص توفير علاجات هشاشة العظام بجائحة كورونا

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

رابط موقع مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وموعد التحصيل قبل تطبيق الغرامة

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

عادل عصمت في ضيافة مؤسسة عبدالحميد شومان بالأردن

الشوربجى وسلامة ورشاد وثابت وحسن يحتفلون بعيد ميلاد «شيخ المهنة» الكاتب الكبير محمد عبدالجواد منصور الـ97

الفنون التشكيلية تطرح معرض «no signal» للمشاهدة الإلكترونية

«لماذا يتراجع إنتاج المعرفة».. محاضرة للشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية