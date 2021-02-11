حبس عصابة «حمادة سوسو» للمخدرات 4 أيام بالقليوبية

أمر المستشار عبدالله علي، مدير نيابة مركز بنها، بحبس 3 متهمين كوّنوا عصابة تزعمها مسجل خطر يدعي حمادة سوسو، للاتجار في المخدرات بقرية الشموت مركز بنها 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وأمرت بتحريز المضبوطات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.وشنت مباحث مركز بنها حملة مكبرة علي وكر المتهمين للاتجار في المخدرات بقرية الشموت مركز بنها بعد ورود معلومات سرية للواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية بنشاطهم الإجرامي وتمكنت الحملة من ضبطهم.وتوصلت تحريات فريق البحث الذي شارك فيه النقباء أحمد رزق وإسلام صادق وعمرو حسام أن المتهمين يقمون بإدارة بؤرة إجرامية بقرية الشموت لتجارة المخدرات.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وهم محمد س، وشهرته حمادة سوسو، زعيم التشكيل مسجل خطر فئة أ ومطلوب ضبطه في قضايا بإجمالي أحكام 28 سنة في اتهامات الاتجار في المخدرات ومعاونيه محمد ع ومحمدي ر وبحوزتهم بندقية آليه بها 11 طلقة ومسدس حلوان عيار 9 مللي وخزنتين و8 طلقات و10 كيلو بانجو و120 قرص أومتريل و113 قرص أبتريل و8 هواتف محمولة وميزان حساس.بمواجهتهم أقروا بالاتجار في المخدرات على نطاق واسع بتدشين دولاب في بؤرة إجرامية داخل قرية الشموت مركز بنها، وأن الأسلحة المضبوطة لحماية تجارتهم، والمضبوطات يحوزونها بقصد الاتجار.