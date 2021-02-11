إصابة 3 في انقلاب تروسيكل داخل ترعة بقنا

أصيب 3 أشخاص بينهم شقيقان، مساء اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب تروسيكل بترعة السيل أمام قرية الكلاحين بمركز قفط في قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة بعد أن تم نقل المصابين للمستشفى لتولي التحقيقات اللازمة.كان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من وحدة المباحث الجنائية، يفيد تلقي إخطار من مرفق إسعاف قنا يفيد بإصابة، حمدي بخيت أحمد، 22 عاما، ومحمد أحمد طايع، 50عاما، وشقيقه حمدي أحمد طايع، 45، باشتباه ما بعد الارتجاج في المخ، إثر حادث انقلاب تروسيكل داخل ترعة بمركز قفط جنوبي محافظة قنا.تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.