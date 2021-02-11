رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن تسلم صيادات كفر الشيخ شباك وبدل الصيد الواقية

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:49 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
طباعة
سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ٢٠ سيدة من العاملات في مجال الصيد بمحافظة كفر الشيخ شباك الصيد وبدل من الصيد الواقية، كدفعة أولية بهدف مساعدتهن على أداء عملهن وحمايتهن من برودة الطقس والأجواء التي يعملون بها، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم فئة صغار الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء.

وقالت وزيرة التضامن، خلال لقائها بعدد من الصيادين والصيادات من محافظة كفر الشيخ، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل الرئيس السيسي بالصيادين وتأمينهم، مشددة علي أن الوزارة تسعى إلى توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادى للمواطنين المستحقين دون تمييز.

وأضافت القباج أنها التقت عددا من السيدات اللاتي تعملن في مجال الصيد خلال زيارتها الأخيرة لمحافظة كفر الشيخ، واستمعت لمطالبهن، مشددة على أن المبادرة الرئاسية "بر أمان" التي أطلقها الرئيس تهدف لدعم الصيادين، بالتعاون بين الوزارة وصندوق "تحيا مصر".

وأوضحت وزيرة التضامن أنه تم الاتفاق مع صندوق "تحيا مصر" لإنتاج بدل للصيادين، كما يتم التوسع في صناعة الشباك وجودتها، ولا تكون حكرا علي أحد بعينه، مشددة على أن الوزارة تشجع الصيادين على إصدار تراخيص لهم كي لا يتعرضون للمساءلة، كما أن الكارنيه أو الترخيص سيسهل إجراءات حصول الصياد على التأمين الصحي، وكذلك حصوله على بطاقة التموين، كما أنه يتم توفير أصول إنتاج لهم بفوائد ميسرة، بالتنسيق مع الاتحادات التعاونية.

وأبدت القباج فخرها بالمرأة العاملة في مجال الصيد، مشيرة إلى أنه سيتم تسهيل حصولهن علي بدلة الصيد والشباك والقارب، كما أكدت إتاحة برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لهم خلال أشهر الزريعة بهدف مساعدتهم ماديا، بالإضافة إلى توفير برامج تمويلية مميزة لتنمية الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية المرتبطة بحرفة الصيد، وكذلك برامج توعية بالصحة الإنجابية والأسرية، وتوفير رعاية طبية لهم بالتعاون مع المجتمع المدني، مشددة علي أن الرئيس السيسي وجه بتدشين صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة بهدف دعم هذه الفئة وتمكينها اقتصاديا.

فيما استمعت وزيرة التضامن لمطالب عدد من العاملين والعاملات في مجال الصيد الذين حضروا اللقاء، حيث وجهوا الشكر لرئيس الجمهورية على اهتمامه بالصيادين، وكذلك حرص وزيرة التضامن على توفير جميع سبل الدعم للصيادين، مطالبين بتقديم التسهيلات اللازمة لسداد حصة الصياد في اشتراكات التأمينات الاجتماعية حتى يتمكن من الاحتفاظ بتراخيص وبطاقات الصيد سارية، وكذلك تفعيل دور شركات أدوات الصيد في توفير المعدات بأسعار مخفضة.

كما استعرض بعض الحضور خلال اللقاء، أبرز التحديات التي تواجههم في المهنة ومن بينها تسويق الإنتاج من الصيد، حيث أكدت وزيرة التضامن أنه سيتم توفير وحدات إنتاجية للحصول على الإنتاج منهم وتسويقه بهدف التيسير عليهم.

موضوعات متعلقة

بطلقة في الرأس.. النيابة «تحاصر» المتهمين بقتل حمادة الفقير

وفاة الفنان علي حميدة بعد صراع مع المرض

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

شركة جنوب الضبعة للبترول تطلب موظفين في عدة تخصصات

الصور

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

إخلاء المباني الصادر لها إزالة بمستشفى فارسكور المركزي بدمياط

الأكثر قراءة

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

وفاة الفنان علي حميدة بعد صراع مع المرض

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

دارسة استقصائية تكشف تأثر فرص توفير علاجات هشاشة العظام بجائحة كورونا

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

رابط موقع مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وموعد التحصيل قبل تطبيق الغرامة

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

عادل عصمت في ضيافة مؤسسة عبدالحميد شومان بالأردن

الشوربجى وسلامة ورشاد وثابت وحسن يحتفلون بعيد ميلاد «شيخ المهنة» الكاتب الكبير محمد عبدالجواد منصور الـ97

الفنون التشكيلية تطرح معرض «no signal» للمشاهدة الإلكترونية

«لماذا يتراجع إنتاج المعرفة».. محاضرة للشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية