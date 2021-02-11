وزيرة التضامن تسلم صيادات كفر الشيخ شباك وبدل الصيد الواقية

سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ٢٠ سيدة من العاملات في مجال الصيد بمحافظة كفر الشيخ شباك الصيد وبدل من الصيد الواقية، كدفعة أولية بهدف مساعدتهن على أداء عملهن وحمايتهن من برودة الطقس والأجواء التي يعملون بها، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم فئة صغار الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء.وقالت وزيرة التضامن، خلال لقائها بعدد من الصيادين والصيادات من محافظة كفر الشيخ، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل الرئيس السيسي بالصيادين وتأمينهم، مشددة علي أن الوزارة تسعى إلى توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادى للمواطنين المستحقين دون تمييز.وأضافت القباج أنها التقت عددا من السيدات اللاتي تعملن في مجال الصيد خلال زيارتها الأخيرة لمحافظة كفر الشيخ، واستمعت لمطالبهن، مشددة على أن المبادرة الرئاسية "بر أمان" التي أطلقها الرئيس تهدف لدعم الصيادين، بالتعاون بين الوزارة وصندوق "تحيا مصر".وأوضحت وزيرة التضامن أنه تم الاتفاق مع صندوق "تحيا مصر" لإنتاج بدل للصيادين، كما يتم التوسع في صناعة الشباك وجودتها، ولا تكون حكرا علي أحد بعينه، مشددة على أن الوزارة تشجع الصيادين على إصدار تراخيص لهم كي لا يتعرضون للمساءلة، كما أن الكارنيه أو الترخيص سيسهل إجراءات حصول الصياد على التأمين الصحي، وكذلك حصوله على بطاقة التموين، كما أنه يتم توفير أصول إنتاج لهم بفوائد ميسرة، بالتنسيق مع الاتحادات التعاونية.وأبدت القباج فخرها بالمرأة العاملة في مجال الصيد، مشيرة إلى أنه سيتم تسهيل حصولهن علي بدلة الصيد والشباك والقارب، كما أكدت إتاحة برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لهم خلال أشهر الزريعة بهدف مساعدتهم ماديا، بالإضافة إلى توفير برامج تمويلية مميزة لتنمية الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية المرتبطة بحرفة الصيد، وكذلك برامج توعية بالصحة الإنجابية والأسرية، وتوفير رعاية طبية لهم بالتعاون مع المجتمع المدني، مشددة علي أن الرئيس السيسي وجه بتدشين صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة بهدف دعم هذه الفئة وتمكينها اقتصاديا.فيما استمعت وزيرة التضامن لمطالب عدد من العاملين والعاملات في مجال الصيد الذين حضروا اللقاء، حيث وجهوا الشكر لرئيس الجمهورية على اهتمامه بالصيادين، وكذلك حرص وزيرة التضامن على توفير جميع سبل الدعم للصيادين، مطالبين بتقديم التسهيلات اللازمة لسداد حصة الصياد في اشتراكات التأمينات الاجتماعية حتى يتمكن من الاحتفاظ بتراخيص وبطاقات الصيد سارية، وكذلك تفعيل دور شركات أدوات الصيد في توفير المعدات بأسعار مخفضة.كما استعرض بعض الحضور خلال اللقاء، أبرز التحديات التي تواجههم في المهنة ومن بينها تسويق الإنتاج من الصيد، حيث أكدت وزيرة التضامن أنه سيتم توفير وحدات إنتاجية للحصول على الإنتاج منهم وتسويقه بهدف التيسير عليهم.