رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)

واصلت قرى وأحياء المنيا أعمال الكهرباء وصيانة محولات الإنارة بالتوازي مع الحملات المكثفة للنظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بشوارع القرى والأحياء وتمكنت من رفع 135 طن مخلفات وقمامة وأتربة من نقاط التجمع ونقلها للمقلب الوسيط.وقال محمد محمود، رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة إنه تم رفع نحو 15 طن من المخلفات والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا بتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة كورونا.أضاف مصطفى الدبيكي، رئيس قرية نزلة حسين إنه تم رفع ما يقرب من 20 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، كما واصلت اليوم أعمال النظافة بالقرية والتوابع.أوضح رضا مصطفى، الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل أنه تم رفع نحو 15 طن من المخلفات والقمامة والأتربة لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة كورونا، كما قام قسم الإنارة بالقرية بصيانة عدد من محولات الإنارة.وأكد عماد محمود، رئيس قرية البرجاية، أنه تم عمل صيانة للكشافات الإنارة بطريق موقف سمالوط ومحطة دماريس وتم عمل الصيانة اللازمة، كما تم استمرار أعمال النظافة اليومية وتم رفع 20 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع.فى سياق متصل، واصلت قرى دمشير وبنى أحمد الغربية حملات النظافة المكثفة اليومية حيث تم رفع ما يقرب من 50 طن من المخلفات والقمامة والأتربة، كما قام حى غرب المدينة اليوم بحملة نظافة بنطاق الحى وتم رفع ما يقرب من 15 طن وتم نقلها إلى المقلب الوسيط، لتوفير جو صحى خالى من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا لمواطنى مركز ومدينة المنيا.