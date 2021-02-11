رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:45 م
رفع 135 طن مخلفات
رفع 135 طن مخلفات
المنيا ـ على حسين
طباعة
واصلت قرى وأحياء المنيا أعمال الكهرباء وصيانة محولات الإنارة بالتوازي مع الحملات المكثفة للنظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بشوارع القرى والأحياء وتمكنت من رفع 135 طن مخلفات وقمامة وأتربة من نقاط التجمع ونقلها للمقلب الوسيط.

وقال محمد محمود، رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة إنه تم رفع نحو 15 طن من المخلفات والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا بتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة كورونا.

أضاف مصطفى الدبيكي، رئيس قرية نزلة حسين إنه تم رفع ما يقرب من 20 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، كما واصلت اليوم أعمال النظافة بالقرية والتوابع.

أوضح رضا مصطفى، الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل أنه تم رفع نحو 15 طن من المخلفات والقمامة والأتربة لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة كورونا، كما قام قسم الإنارة بالقرية بصيانة عدد من محولات الإنارة.

وأكد عماد محمود، رئيس قرية البرجاية، أنه تم عمل صيانة للكشافات الإنارة بطريق موقف سمالوط ومحطة دماريس وتم عمل الصيانة اللازمة، كما تم استمرار أعمال النظافة اليومية وتم رفع 20 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع.

فى سياق متصل، واصلت قرى دمشير وبنى أحمد الغربية حملات النظافة المكثفة اليومية حيث تم رفع ما يقرب من 50 طن من المخلفات والقمامة والأتربة، كما قام حى غرب المدينة اليوم بحملة نظافة بنطاق الحى وتم رفع ما يقرب من 15 طن وتم نقلها إلى المقلب الوسيط، لتوفير جو صحى خالى من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا لمواطنى مركز ومدينة المنيا.
رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)
رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)
رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)
رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)
رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)
رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)
رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)
رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)
رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)
رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)
رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)
رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)
رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)
رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)
رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)
رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)
رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)
رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)
رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)
رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)
رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)
رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)
رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)
رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)
رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)
رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)
رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)
رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)
رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)
رفع 135 طن مخلفات في حملات مكثفة بالمنيا (صور)

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

حقيقة تعطل خدمات بطاقات التموين بـ «دعم مصر»

مصدر بالصحة: «زايد» وجهت بحصر المراكز الطبية بالقرى لتطويرها

الصور

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

إخلاء المباني الصادر لها إزالة بمستشفى فارسكور المركزي بدمياط

الأكثر قراءة

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

وفاة الفنان علي حميدة بعد صراع مع المرض

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

بعد شفائها من كورونا.. ثاني معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ117

دارسة استقصائية تكشف تأثر فرص توفير علاجات هشاشة العظام بجائحة كورونا

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

رابط موقع مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

عادل عصمت في ضيافة مؤسسة عبدالحميد شومان بالأردن

الشوربجى وسلامة ورشاد وثابت وحسن يحتفلون بعيد ميلاد «شيخ المهنة» الكاتب الكبير محمد عبدالجواد منصور الـ97

الفنون التشكيلية تطرح معرض «no signal» للمشاهدة الإلكترونية

«لماذا يتراجع إنتاج المعرفة».. محاضرة للشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية