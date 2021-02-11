رئيس موريتانيا يبحث مع السلطة الانتقالية بمالي تعزيز العلاقات

عقد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الخميس جلسة مباحثات مع رئيس السلطة الانتقالية في جمهورية مالي، باه انداو.وذكرت الإذاعة الموريتانية أن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وتعتبر موريتانيا داعما أساسيا لمالي في مواجهة الإرهاب، حيث قدم الجيش الموريتاني ضمن القوة المشتركة للساحل الإفريقي الدعم للجيش المالي في مواجهة الإرهاب.وتتجاوز علاقات البلدين الذين تزيد حدودهما المشتركة على ألفين كيلومتر مجالات متعددة وتستقبل جمهورية مالي التي لا تتمتع بمنفذ بحري جميع وارداتها عبر الموانئ الموريتانية.وتأتي المباحثات قبل أيام من انعقاد قمة الساحل الإفريقي التي سيسلم خلالها الرئيس الموريتاني الرئاسة الدورية لرئيس تشاد.