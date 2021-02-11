الهند: يتعين على البنك المركزى الهندى رفع أسعار الفائدة

صرح مصدر هندي مطلع بأنه قد يتعين على البنك المركزي الهندي اقتراح رفع أسعار الفائدة إذا ما استمر التضخم فوق المعدل المستهدف للربع الثالث على التوالي، ما يضغط على صناع السياسة النقدية والمالية لمضاعفة جهودهم من أجل السيطرة على الأسعار.ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء ظل معدل التضخم الرئيسي فوق مستوى 6% خلال الربعين الماضيين، واختراق هذا المستوى في الربع من يناير إلى مارس سيتطلب من بنك الاحتياطي الهندي إبلاغ الحكومة كتابة بالسبب الذي جعل لجنة السياسة النقدية تفشل في تحقيق المستهدف بإبقاء التضخم بين 2 إلى 6%.وأضاف المصدر أن البنك المركزي الهندي سيكون مطالبا أيضا باقتراح تدابير لعلاج الوضع، قد تتضمن في هذه الحالة رفع الفائدة لتخفيف ضغوط الأسعار.ولفت المصدر إلى أن أي رفع في الفائدة قد يهدد التعافي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.وأبقى المركزي الهندي الأسبوع الماضي الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، لدعم النمو، مع الإعلان بشكل منفصل عن خطة لامتصاص السيولة الزائدة التي سمح بها كجزء من التدابير لمواجهة التداعيات الاقتصادية لكورونا.