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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية مع تعثر تعافى سوق العمل

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:01 م
تراجع طلبات إعانة
تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية
وكالات
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تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضى، وهو ما يتماشى مع تعثر فى تعافى سوق العمل في الآونة الأخيرة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن إجمالي طلبات الإعانة الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 793 ألفًا للأسبوع المنتهي في السادس من فبراير، مقارنة مع 812 ألفًا في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 757 ألفًا في أحدث أسبوع.

أقر جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، أمس الأربعاء، بأن تحسن الأوضاع في سوق العمل تعثر في الشهور القليلة الأخيرة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، مما ضغط بقوة على المطاعم وغيرها من الأعمال التي تستدعي تعاملاً مباشرًا مع العملاء.

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