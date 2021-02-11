بيلاروسيا تسجل 1692 إصابة بكورونا و1990 حالة شفاء

أعلنت السلطات الصحية البيلاروسية، اليوم الخميس، تسجيل 1692 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 263 ألفًا و551 شخصًا.وأفادت وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية، نقلًا عن وزارة الصحة، بأن عدد المتعافين من المرض بلغ 252 ألفًا و68 شخصًا فور تعافي 1990 حالة وخروجها من المستشفيات.وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 1820 حالة منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، مُضيفة أن بيلاروسيا أجرت 4 ملايين و624 ألفًا و687 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" على مستوى البلاد.