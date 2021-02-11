إجمالى الإصابات بكورونا في كندا 818755

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى كندا إلى 818 ألفا و755 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت تورونتو، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذى يسببه فيروس كورونا المستجد، بلغ 21 ألفا و7 حالات، وتعافى من المرض 760 ألفا و476 شخصا من المصابين حتى الآن.وأعلنت كندا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 54 أسبوعا.