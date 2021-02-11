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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا في أفريقيا تقترب من 100 ألف حالة

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:31 م
وفيات كورونا في أفريقيا
وفيات كورونا في أفريقيا
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أكد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، التابع للاتحاد الأفريقي، ارتفاع حالات الوفيات المرتبطة بفيروس "كورونا" في القارة مسجلة 96 ألفا و299 حالة وفاة؛ لتقترب بذلك نحو تسجيل 100 ألف حالة في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأظهرت البيانات الإحصائية للمركز اليوم الخميس أن الدول الأعضاء للاتحاد الافريقي أبلغت حتى الآن عن 3 ملايين و694 ألف إصابة، فيما تعافى 3 ملايين و225 ألف حالة في جميع أنحاء القارة.

ووفقًا للبيانات، فإن المنطقة الجنوبية من القارة تعد أكثر المناطق تضررا في إفريقيا من حيث عدد الحالات المؤكدة، إذ سجلت دولة جنوب إفريقيا أعلى حصيلة للوفيات الناجمة عن كورونا بواقع 46 ألفا و869 حالة.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أكد أن جائحة "كورونا" ليست مجرد حالة طوارئ صحية خطيرة، بل هي أيضًا أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة.

يذكر أن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما يسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الامراض على القارة.

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