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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أول صورة من كواليس تصوير إعلان «عطر» عمرو دياب مع إنجى كيوان

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:59 م
النجم عمرو دياب،
النجم عمرو دياب،
أمير محمد خالد
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نشر النجم عمرو دياب، صورة من كواليس تصوير إعلان عطره الجديد الذي يجري تصويره الآن في دبي مع المخرج الكبير طارق العريان.

وظهرت في الصورة إنجي كيوان وزوجها برفقة عمرو دياب وطارق العريان والمخرج موسى عيسى، ويجري تصوير الإعلان على أنغام أغنية "وأنا معاك" التي صدرت في ألبوم "يا أنا يا لأ" ومن المتوقع طرح الكليب خلال الأيام القليلة القادمة.

أغنية "وأنا معاك" كلمات خالد تاج الدين، ألحان خالد عز، توزيع عادل حقي، ديجيتال ماستر أمير محروس.

وكانت إنجي كيوان قد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الفترة الماضية بسبب ظهورها مع الهضبة في أكثر من صورة جعلت جمهور الهضبة يتساءل عن طبيعة العلاقة بينهما.
أول صورة من كواليس تصوير إعلان «عطر» عمرو دياب مع إنجى كيوان
أول صورة من كواليس تصوير إعلان «عطر» عمرو دياب مع إنجى كيوان

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