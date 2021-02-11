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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مجلة إنجليزية تختار باحثة مصرية كنموذج للمرأة الناجحة في العلوم

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:21 م
باحثة مصرية كنموذج
باحثة مصرية كنموذج للمرأة الناجحة في العلوم
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اختارت مجلة "Womanthology" الإنجليزية- تهتم بالمرأة المهنية وتقديم نماذج نسائية إيجابية- الدكتورة نهلة منصور الأستاذ بقسم كيمياء منتجات طبيعية وميكروبية شعبة بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية بالمركز القومى للبحوث ضمن ٧ نماذج لنجاح المرأة فى العلوم من دول مختلفة.

وخصصت المجلة الإنجليزية عددها الـ13 الصادر في فبراير الحالي، لموضوع المرأة في العلوم، حيث سلطت الضوء على الدكتورة نهلة منصور كنموذج لإنجازات المرأة المصرية في مجال البحث العلمى نظرًا لنجاحها وحصولها على عدة مشروعات منها مشروع الشراكة بين مصر بريطانيا بين المركز القومى للبحوث وجامعة نوتنجهام بإنجلترا والممول من منحة نيوتن، تحت عنوان "استخدام البروبيوتك بكتيريا للسيطرة على بكتيريا الكامبيلوباكتر التى تنتقل للإنسان عن طريق الأغذية".

وعرضت المجلة نبذة عن المجال البحثى للدكتورة نهلة منصور وتدرجها منذ بداية عملها وإنجازاتها بصفة عامة وأهداف ومخرجات المشروع وكيف أسهم التمويل فى العمل وتطوير الأداء.

كما استعرضت المجلة أهداف المركز القومي للبحوث فى مصر، ودوره فى تشجيع الباحثين وتنمية المجتمع فى مصر وإسهامه فى حل المشكلات الاقتصادية والصحية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة نهلة منصور، في تصريحها اليوم، عن فخرها بهذا الاختيار ونجاحها في إثبات أن المرأة المصرية متميزة في جميع المجالات.

وعن مشروعها "استخدام البروبيوتك بكتيريا للسيطرة على بكتيريا الكامبيلوباكتر التى تنتقل للإنسان"، أشارت إلى أن مشروع مكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية بتمويل من شراكة ابتكار بريطانية مصرية، هو شراكة علمية وابتكارية لمدة سبع سنوات بين البلدين.

وأوضحت أن الأمراض المنقولة بالغذاء التي تنتقل إلى الإنسان من مصادر المزرعة لها أهمية دولية، بالإضافة إلى تسببها في أمراض ووفيات الأشخاص، فإن هذه الأمراض المنقولة بالغذاء تقلل الإنتاج الزراعي، وتقلل من توافر الغذاء، وتسبب عقبات أمام التجارة الدولية.

وأكدت أن بكتيريا الكامبيلوباكتر تعد من أكثر أشكال الأمراض البكتيرية المنقولة بالغذاء شيوعًا وهي مسئولة عن التكاليف الاقتصادية والاجتماعية الباهظة.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى اختيار سلالات بروبيوتيك فعالة ومحددة في المعمل، بهدف تحسين سلامة الغذاء وتقييد الانتشار البيئي لهذا الميكروب.

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