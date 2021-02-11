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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول بالجامعة العربية يبحث مع سفيرة سلوفينيا بالقاهرة تحضيرات انتخابات فلسطين

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:27 م
الدكتور سعيد أبوعلي
الدكتور سعيد أبوعلي الأمين العام المُساعد لشؤون فلسطين
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بحث الدكتور سعيد أبوعلي الأمين العام المُساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المُحتلة بجامعة الدول العربية، خلال لقائه اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة، مع السفيرة ماتيا بريفولشيك سفيرة سلوفينيا بالقاهرة، وأندريا ناركاس وزير مفوّض نائب رئيس بعثة سلوفينيا، المُستجدات المُتعلقة بالتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات الفلسطينية في ضوء اتفاق الفصائل الفلسطينية الأخير برعاية مصرية لإجراء الانتخابات وتجديد الشرعية وإنهاء الانقسام بدعم عربي كامل وترحيب دولي واسع، وأهمية مواصلة الدعم لإنجاح إجراء هذه الانتخابات في كافة أرجاء دولة فلسطين المُحتلة بما فيها القدس.

وجرى خلال اللقاء استعراض قرارات الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي عقدت يوم "الاثنين" الماضي بشأن القضية الفلسطينية وتأكيد مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية، وأُسس وثوابت الموقف العربي الداعم لنضال الشعب الفلسطيني وفي استرجاع حقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة كاملة السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية التي أُقرّت عام 2002 بكامل عناصرها ومبدأ الأرض مُقابل السلام، والتمسّك بالسلام كخيار استراتيجي عربي.

ورفض المجلس لكافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) أو أية مشاريع أو خطوات إسرائيلية أُحادية الجانب تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني ومبادئ القانون الدولي، وحث كل الأطراف الدولية بما فيها الأمم المُـتحدة والرباعية الدولية على اتخاذ خطوات عملية من أجل إطلاق مُفاوضات ذات مصداقية تُعالج جميع قضايا الحل النهائي بما يُفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المُحتلة عام 1967.

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