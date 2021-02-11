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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

برلنتي فؤاد مديرة منزل يسرا في «حرب أهلية»

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:50 م
برلنتي فؤاد
برلنتي فؤاد
أمير محمد خالد
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تواصل الفنانة الشابة برلنتي فؤاد، تصوير مشاهدها في أحدث أعمالها الدرامية مسلسل «حرب أهلية» المقرر عرضه في رمضان 2021.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والسيكو دراما حول حرب أهلية ليست بين دولتين ولكن ضرتين لزوج واحد، وهو بطولة: يسرا، باسل خياط، جميلة عوض، خالد انور، سينتيا خليفة، إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، مدير تصوير يوسف بارود، تأليف أحمد عادل سلطان ومن اخراج سامح عبد العزيز.

وأعربت الفنانة برلنتي فؤاد، عن سعادتها بالعمل مع النجمة «يسرا» للعام الثاني بعد مشاركتها في دور صغير العام الماضي في مسلسل "خيانة عهد" والذي لعبت فيه دور ممرضة تعالج ابن يسرا من الإدمان والذي جسد شخصيته الفنان خالد أنور.

وأضافت برلنتي: "لكن مشاركتي هذا العام في مسلسل «حرب أهلية» ستكون من خلال شخصية مديرة منزل النجمة يسرا، وبالتالي ستكون كل مشاهدي معها وهذا شرف كبير لي للوقوف أمام خبرة تمثيلية طويلة كنت ولازلت اتعلم منها وأطمح أن أصل حتى لنصف مكانتها".

ووجهت برلنتي الشكر إلى المخرج سامح عبد العزيز الذي تكن له كل احترام وتقدير لترشيحها لهذا الدور ليكون العمل الثاني معه في مسيرتها الفنية، ووفقا لتعليماته فـ برلنتي تصور حاليا بشكل يومي مشاهدها الداخلية بفيلا بالشيخ زايد مع معظم فريق العمل من أجل اللحاق بالسباق الرمضاني في شهر إبريل المقبل.

جدير بالذكر أن الفنانة الشابة برلنتي فؤاد هي خريجة الدفعة الثانية من ورشة نقابة المهن التمثيلية وقد ظهرت من قبل في مسلسلات كثيرة منها: قوت القلوب وولاد إمبابة، بالإضافة إلى العديد من الأفلام القصيرة والمسرحيات.
برلنتي فؤاد مديرة منزل يسرا في «حرب أهلية»
برلنتي فؤاد مديرة منزل يسرا في «حرب أهلية»
برلنتي فؤاد مديرة منزل يسرا في «حرب أهلية»
برلنتي فؤاد مديرة منزل يسرا في «حرب أهلية»

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