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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

بدء اجتماع «الأعلى للصوفية» بحضور القصبى وعمر هاشم وأبوالعزائم

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:48 م
أعضاء الأعلى للصوفية
أعضاء الأعلى للصوفية
كتب- عمرو رشدي
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بدأ منذ قليل، اجتماع المجلس الأعلى للطرق الصوفية، لحل أبرز المشكلات التي تواجه الطرق والزوايا الصوفية بمصر، وأبرز الأمور التي سيتم طرحها، اختيار شيوخ جدد للطرق الصوفية الشاغرة من منصب شيخ الطريقة.

وكان أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية، قد بدأوا في التوافد منذ قليل على مقر المشيخة العامة للطرق الصوفية بالدراسة، وذلك للمشاركة في الاجتماع العاجل الذي ستقام فعالياته بعد قليل لاختيار 3 شيوخ طرق صوفية جدد، وذلك للطرق التي توفي مشايخها وخلت من منصب شيخ الطريقة.

وكان في مقدمة الحاضرين الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الصوفية ورئيس مجلسها الأعلى، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو المجلس الأعلى للصوفية ورئيس اللجنة العلمية، والدكتور علاء أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية، وعضو المجلس الأعلى، والدكتور سالم الجازولي، شيخ الطريقة الجازولية وعضو المجلس الأعلى للصوفية، والشيخ محمد الصاوي، شيخ الطريقة الصاوية وعضو المجلس الأعلى، والشيخ سامح المرزوقي، الطريقة المدنية الشاذلية.

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