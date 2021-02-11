عمرو دياب يرد على رسالة مكتوبة بطريقة «برايل» من طفلة كفيفة

رد الفنان عمرو دياب، على رسالة شكر وجهتها له الطفلة الكفيفة سارة التي تتمتع بموهبة كبيرة في العزف على البيانو بعد دعمه لها مؤخرا، وذلك عبر حسابه على Instagram.ونشر عمرو دياب رسالة سارة التي كتبتها بطريقة برايل وجاء فيها: "إهداء إلى عمرو دياب الهضبة.. أنا فرحانة أوي إن العزف على الأغنية عجبك شكرا على الفيديو.. سارة أحمد حمدي".وعلق عمرو دياب على رسالتها: "ده أحلى شكر جالي في حياتي تسلمي يا سارة يا موهوبة يا قمر".كان عمرو دياب قد دعم سارة مؤخرا بأن نشر مقطع فيديو لها وهي تعزف على البيانو أغنيته "يا أنا يا لأ" عبر حسابه على Instagram وكتب معلقا: "برافو يا سارة يا حبيبتي".