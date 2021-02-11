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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

يوسف وليد: تعلمت عزف الكمان في 3 أيام بسبب «شاومينج»

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:18 م
يوسف وليد
يوسف وليد
أمير محمد خالد
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أعرب الفنان الشاب يوسف وليد، عن سعادته بردود الأفعال التي وصلته عن دوره في فيلم "شاومينج" الذي تم طرحه بدور العرض السينمائية منذ أيام.

العمل من بطولة بيومي فؤاد، وصلاح عبدالله، ونشوى مصطفى، وسامي مغاوري، وأحمد حلاوة، ومن الشباب توني ماهر، وحامد الشراب، وسارة درزاوي، وأحمد سلطان، وطاهر أبوليلة، وياسر الطوبجي، ومحمود فارس، ومحمد حسني، وسعاد القاضي، تأليف أشرف حسني، وإنتاج شركة الجذور، وإخراج شادي أبوشادي.

يقول يوسف: أقدم خلال العمل شخصية "عزيز" الذي يصارع والده ووالدته بسبب تحقيق كل من أحلامهم الأب يريد ابنه أن يكون ضابطا والأم تريده دكتورا، لكن عزيز كان لديه حلم آخر وهو أن يدرس في الكونسرفتوار وتحقيق حلمه.

وأضاف، الفيلم يتناول قضية التعليم في مصر في إطار كوميدي ساخر، يتم تناوله لأول مرة في مصر بهذا الشكل، وقمنا بالانتهاء من العمل منذ أكثر من عام، وتم تأجيله أكثر من مرة بسبب الظروف التي مر بها العالم، وانتشار فيروس كورونا المستجد، ليتم طرحه تلك الفترة بعد استقرار دور العرض إلى حد ما.

وأكد يوسف أنه يعشق الموسيقى، ويجيد العزف على البيانو، قائلا: قمت بتعلم العزف على الكمان في 3 أيام، قبل تصوير الفيلم، كما سبق أن شاركت الفنان خالد أنور في تأليف أغاني مسلسل "عوالم خفية" مع الزعيم عادل إمام، والتي حققت حينها نجاحا كبيرا عند عرضها، وطلب عدد كبير من أصدقائنا أن نكون فرقة حقيقية، لتقديم أغان على غرار التي قدمناها في المسلسل.

وأشار يوسف إلى أنه استفاد كثيرا من التعاون مع المخرج شادي أبوشادي خلال الفيلم، وقال: شادي من المخرجين الشباب الذي يعرف ما الذي يريده، ولديه رؤية فنية كبيرة، يريد تحقيقها، وأعتبر أن ذلك الفيلم هو الخطوة الأولى لمشوار فني طويل سوف يخطوه خلال السنوات المقبلة.

وعن الأعمال الجديدة خلال الفترة المقبلة قال يوسف: تعاقدت مؤخرًا على المشاركة في بطولة مسلسل "ورد" بطولة الفنانة حنان مطاوع، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

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