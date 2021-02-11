إثيوبيا تعتزم التواصل مع دائنين من القطاع الخاص لإعادة هيكلة الديون

قال مسؤول إثيوبي، إن بلاده تعتزم التواصل فقط مع دائنين من القطاع الخاص في إطار جهود إعادة هيكلة ديونها إذا لم يعد لديها أي حلول أخرى.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس عن بروك تايي المستشار بوزارة المالية القول إنه "ستتم معالجة الديون على أساس كل حالة على حدة ووفقا لمبدأ تقاسم الأعباء بصورة عادلة".وأضاف أن "هذا لا يضع الدائنين من القطاع الخاص في المركز، وإنما كملاذ أخير، أو ربما ليسوا ملاذا أصلا، طالما كان من الممكن تحقيق الاستدامة في معالجة الديون".وتسعى إثيوبيا، شأنها شأن دول أفريقية أخرى، للتغلب على التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا على اقتصادها، إلا أنها تجد نفسها في موقف صعب بسبب القتال في منطقة تيجراي في الشمال والنزاع الحدودي مع السودان والذي يؤدي إلى اضطراب في حركة التدفقات التجارية.