منظمة إفريقية تدعم رائدات الأعمال في مالاوي

عقدت منظمة أفريكا تراست جروب (ATG) التابعة لمجموعة تنمية منطقة الجنوب الإفريقي (SADC)، شراكة مع صندوق "إنيجما فينشرز" الاستثماري لرائدات الأعمال والمؤسسات في جنوب إفريقيا، لتقديم الدعم المالي للنساء الملاويات اللائي لديهن أعمال تجارية قائمة واللاتي لديهن أفكار تجارية.وقالت ليليمبا فيري مؤسسة منظمة أفريكا تراست جروب: إن صندوق إنيجما يركز على سد الفجوة بين الجنسين وتوصيل التمويل لرائدات الأعمال في المرحلة المبكرة في منطقة جنوب إفريقيا.وأضافت ليليمبا أنهم ينظرون في توسيع عملياتهم في مالاوي لأنهم رأوا العديد من سيدات الأعمال اللائي يعملن بجد بالفعل لإيجاد حلول للتحديات الصعبة من خلال الأعمال التجارية، إلا أنه على المستوى الإقليمي، لا تزال المرأة تتمتع بفرص أقل في الحصول على تمويل التنمية، ما أدى إلى خسارة ما يصل إلى 95 مليار دولار من الإنتاجية كل عام لمجرد عدم إشراك المرأة بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية، ومنذ ذلك الحين، شجعت المنظمة النساء في البلاد على الانضمام إلى الحكومة من أجل الانتعاش الاقتصادي والنمو من خلال أن يصبحن رائدات أعمال جديات عن طريق حصولهن على منح لبرامج وصناديق تنمية الأعمال التجارية.وعبرت ليليمبا عن اعتقادها بأن أداء النساء أفضل في الأعمال التجارية أثناء الأزمات، لذا لا يوجد وقت أفضل من الآن لدعمهن لتحقيق الازدهار، مشيرة إلى أن اقتصاد ملاوي بحاجة إلى ريادة الأعمال الجادة للتعافي بعد الوباء، وسوف تكون رائدات الأعمال جزءًا من الحلول اللازمة للانتعاش الاقتصادي والنمو.