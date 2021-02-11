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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

مشاهدة مباراة الأهلي عبر تردد قناة الكاس القطرية على النايل سات 2021

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:26 م
الأهلي
الأهلي
أحمد عوض
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يستطيع جميع عشاق كرة القدم في مصر والعالم مشاهدة مباراة الأهلي عبر تردد قناة الكاس القطرية على النايل سات 2021، حيث تحظى على عمليات بحث مرتفعة على محركات البحث المخلفة، وأشهرها محرك البحث "جوجل"، في المباراة النارية التي تجمع فريق الأهلي اليوم بفريق بالميراس.

تردد قناة الكأس على القمر الصناعي عرب سات بدر4

-التردد (ميجا هرتز)12245
-أما بخصوص معدّل الترميز27500
-إشارة إرسال البث DVB_S2
-أما بخصوص معدّل استقطاب الموجة رأسي
-ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط3/4
-أما بخصوص معدّل تردد الموجة 8PSK

تردد قناة الكأس 3 على القمر الصناعي سهيل سات

-التردد (ميجا هرتز) 10770
-معدّل الترميز 27500
أما بخصوص إشارة إرسال البث DVB_S2
-معدّل استقطاب الموجة أفقي
-ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط3/4
-معدّل تردد الموجة 8PSK

تردد قناة الكأس 3 على القمر الصناعي نايل سات

-التردد (ميجا هرتز) 11919
-معدّل الترميز 27500
-إشارة ارسال البث DVB_S2
-أما بخصوص معدّل استقطاب الموجة أفقي
-ترميز القنوات-معدّل تصحيح الخط3/4
-معدّل تردد الموجة 8PSK

 تردد قناة مكسبي على القمر الصناعي نايل سات

بالنسبة التردد (ميجا هرتز)11411
أما بخصوص معدّل الترميز 27500
إشارة ارسال البث DVB_S2
معدّل استقطاب الموجة أفقي
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط3/4
معدّل تردد الموجة 8PSK

وكشف "الاتحاد الدولي لكرة القدم" عن الحكم الرسمي لمباراة الأهلي أمام بالميراس، حيث يعد حكم سنغالي سبق ومعه طاقم تحكيم سنغالي، أما عن تاريخه فقام بتحكيم مباريات للأهلي فى السابق ومعه معاونين من بلده.

القنوات المفتوحة العارضة مباراة الأهلي اليوم

-فضائية بين سبورت 1- beIN sports HD 1 نايل سات 2021

-فضائية بين سبورت 11- beIN sports HD 11 بالإنجليزية نايل سات 2021

-فضائية الكاس 6 – ALKAS HD 6 نايل سات

-قناة بين سبورت كونكت beIN Sports connect على "الانترنت"

-فضائية DAZN 1 Bar Deutsch HD الألمانية نايل سات

-فضائية C More Sport 2 HD fin الألمانية نايل سات

-فضائية RTE Two عبر القمر الصناعي استرا

الجدير بالذكر، أن النادي الأهلي تلقى هزيمة في المباراة السابقة له، أمام بايرن ميونخ، كما تنقل المباراة عبر العديد من القنوات الأخرى مثل قناة مكسبي، وتذاع أيضا عبر  قناة 20 ميديا ست الإيطالية.




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