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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض «حلوة الدنيا سكر» على «dmc» و«watch it»

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:17 م
مسلسل حلوة الدنيا
مسلسل "حلوة الدنيا سكر
دعاء عبد المقصود
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تبدأ قناة "dmc" عرض أولى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" بداية من يوم السبت ١٣ فبراير المقبل، وهو أول بطولة مطلقة للنجمة هنا الزاهد، ويحتوي العمل على ٩ حكايات منفصلة، كل قصة تعرض في ٥ حلقات منفصلة.

وتقدم هنا الزاهد خلال المسلسل ٩ شخصيات مختلفة، ويشاركها البطولة عدد من النجوم والشباب.

ويشارك هنا الزاهد في كل حكاية بطل مختلف، ومن أبرز حكايات المسلسل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش"، ويشارك في بطولتهما الفنان محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل"، ويشارك في بطولتها الفنان محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويشارك في بطولتها الفنان محمود عبدالمغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها الفنان الشاب أحمد سلطان، وذلك إضافة إلى 4 حكايات أخرى سيتم الإعلان عن تفاصيلهما خلال الأيام القليلة القادمة.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من إخراج خالد الحلفاوى، وينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وتدور فكرته المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويكتبه 8 مؤلفين، والعمل إنتاج شركة سينرجي بالاشتراك مع المنتج كريم أبوذكرى.

ويبدأ عرض أولى حكايات المسلسل يوم السبت ١٣ فبراير على شاشة قناة "dmc" فى تمام الثامنة مساءً، كما تذاع الحلقات على منصة "watch it" بالتزامن مع عرضه على القناة.

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