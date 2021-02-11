بالأسماء.. 8 فى انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بكسور، وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة علي الطريق الزراعي أمام قرية التوفيقية، بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بدائرة المركز.بالانتقال وبالفحص تبين إصابة أحمد عبدالرحمن 30 سنة، ومبروكة عوض، 50 سنة، وأحمد السيد، 17 سنة، ورجب عبد الجواد، 60 سنة، ومؤمن أبو الفتوح، 36 سنة، وسلامه محمود، 48 سنة، ومسعد منصور، 41 سنة، ومحمد إبراهيم، 30 سنة، وتم نقلهم لمستشفى إيتاي البارود العام لتلقي العلاج.