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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تراجع ملحوظ فى عدد الشركات المؤسسة حديثًا بألمانيا

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:27 م
ألمانيا
ألمانيا
وكالات
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أفادت الإحصائيات الرسمية في ألمانيا، بحدوث تراجع ملحوظ في عدد الشركات التي تم تأسيسها في العام الماضي بسبب أزمة كورونا.

وأوضح المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن، اليوم الخميس، أن عدد التأسيسات الجديدة للشركات التي يحظى شكلها القانوني وعدد عامليها بأهمية اقتصادية كبيرة وصل في العام الماضي إلى 116 ألفًا و700 شركة بتراجع بنسبة 5ر4% مقارنة بعام.2019

وأضاف المكتب أن أزمة كورونا عززت اتجاه التراجع الملحوظ خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ورصدت الإحصائيات أن تراجع تسجيل الشركات الجديدة وقع بالدرجة الأولى بعد الجائحة في مارس الماضي وعزا المكتب هذا التراجع إلى وقف حركة الزائرين، وقلة عدد العاملين في مكاتب تسجيل الأنشطة التجارية، فضلاً عن انتظار العديد من مشغلي الأنشطة التجارية للتطورات اللاحقة، نظرًا لحالة عدم اليقين الاقتصادى التى كانت سائدة بوجه عام.

وانخفض عدد الشركات الصغيرة المؤسسة حديثًا فى العام الماضي بنسبة 3ر17% لتصل إلى نحو 35 ألفًا و400 شركة، وفي المقابل ارتفع عدد المشروعات التجارية الثانوية بنسبة 2ر10% لتصل إلى 290 ألفًا و100 مشروع.

وانخفض العدد الإجمالي لتسجيل الشركات التجارية في العام الماضي بنسبة 3ر17% إلى نحو 658 ألفًا و800 تسجيل بتراجع بنسبة 8ر1% مقارنة بعام 2019، ويشمل هذا العدد إلى جانب تأسيس شركات جديدة حالات الاستحواذ على شركات، وبدء شراكات تجارية وقدوم شركات من مناطق تسجيل أخرى.

ويمكن أن يكون تقييد قدرة مكاتب تسجيل الأنشطة التجارية على العمل بسبب جائحة كورونا من الأسباب الرئيسية لهذا التراجع.

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