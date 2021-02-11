«الرعاية الصحية» تعلن نجاح أول عملية لتوسيع الصمام الميترالي بالبالون

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح الفريق الطبي لقسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي، إحدى المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، في إجراء أول عملية لتوسيع الصمام الميترالي بالبالون، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد، كبديلًا عن عمليات القلب المفتوح.وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه بمناظرة الحالة الطبية للمريضة التي تبلغ من العمر ٣١ سنة تبين أنها تعاني من ضيق شديد بالصمام الميترالي نتيجة إصابتها بحمى روماتيزمية أثرت على صمامات القلب، وعليه تم عرض المريضة على لجنة جراحة القلب والتي أقرت بإجراء عملية التوسيع البالوني بالقسطرة للمريضة المشار إليها.وتابع البيان: قام فريق القلب والقسطرة التداخلية، الذي يترأسه الدكتور أشرف أحمد استشاري أمراض القلب والقسطرة العلاجية بمعهد القلب ومستشفي النصر التخصصي ببورسعيد، بتوسيع الصمام الميترالي للمريضة، بمعاونة الدكتور مصطفي رفعت، والدكتور محمود الكتاتني، والدكتور محمد العالم اخصائيي أمراض القلب والقسطرة العلاجية بمستشفى النصر التخصصي وبمشاركة فريق متميز من تمريض وفنيين قسطرة القلب بالمستشفى.من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، أن مستشفى النصر صرحًا طبيًا نفتخر به وخاصة بعد إجراء العمليات الكبرى والمتقدمة وذات المهارة فيه، مشيرًا إلى استحداث جراحات القلب النابض، وجراحات القلب بتقنية التدخل المحدود، وجراحات استبدال الشريان الأورطي المنسلخ وقساطر قلب الأطفال المتقدمة والمعقدة، وتوسيع الشرايين بالقسطرة، بهدف خدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة بشكل خاص وإقليم القناة بشكل عام.وأثنى الدكتور أحمد السبكي، على الجهود المبذولة من قبل العاملين بمستشفى النصر التخصصي من أطقم طبية وإدارية، بهدف تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة بجودة وكفاءة عالية وبما يليق بالمواطن المصري، ووفقًا لما يتطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيقه، وبما يوفر رعاية صحية مميزة ومتكاملة لكل المصريين على حد سواء، وهو ما توفره منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة من تغطية جميع الحزم الخدمية المُحدثة بحيث لا يحتاج المنتفع السفر خارج المحافظة للحصول على الخدمة الطبية.يشار إلى أن ضيق الصمام الميترالى للقلب مشكلة كبيرة ومضاعفاتها خطيرة، حيث يمنع تدفق الدم إلى غرفة ضخ القلب الرئيسية "البطين الأيسر"، كما أن ضيق الصمام قد يؤدي إلى التعب وقصر التنفس ومشكلات أخرى، ويعد السبب الرئيسي لضيق الصمام الميترالى هو عدوى تسمى "الحمى الروماتيزمية"، وبالنسبة لتوسيع الصمام بالبالون يقوم به الطبيب المعالج من خلال إدخال أنبوبًا رقيقًا ناعمًا في شريان الذراع أو الفخذ، فيرشد الطبيب إلى الصمام الضيق، وبمجرد وضعه في مكانه، يتم نفخ البالون لتوسيع الصمام، ما يحسن تدفق الدم، ثم ينكمش البالون وتتم إزالته.