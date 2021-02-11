مهاب حسين: العمل في «الاختيار 2» شرف لأى ممثل

يشارك الفنان الشاب مهاب حسين، في مسلسل "الاختيار 2" أمام النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكى.وانتهى حسين مؤخرًا من تصوير دوره في المسلسل، وقال في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه سعيد بالمشاركة في هذا العمل الوطني، مضيفًا أن مشاركته البسيطة حققت له أمنيته في العمل مع كريم عبدالعزيز وبيتر ميمي.وأكد حسين أن العمل في "الاختيار" حتى لو مشهد فهو شرف وأمنية أي ممثل.مسلسل "الاختيار 2" من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكى وإياد نصار وأسماء أبواليزيد.وعرض الجزء الأول من "الاختيار"، فى شهر رمضان الماضي، وجسّد بطولات رجال الكتيبة 103، الذين استشهدوا فى كمين البرث عام 2017، عقب هجوم إرهابي، وجسارة الشهيد أحمد منسي، وجنود وضباط الكتيبة، وتفاصيل خيانة هشام عشماوي، وتحوله إلى إرهابى قبل أن ينال عقابه ومعاقبته بالإعدام شنقًا.