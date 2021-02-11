على أنغام تسلم الأيادي.. قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» في قنا

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا، ومسئولو مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، الخميس، قوافل طبية وعيادات متنقلة وذلك لأهالي قرية القلمينا التابعة لمركز الوقف شمالي المحافظة، ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان حياة كريمة.ضمّت القوافل الطبية والعيادات المتنقلة بالوحدة الصحية لقرية القلمينا التابعة لمركز الوقف التخصصات الطبية المختلفة وسط حالة من الحضور والإقبال من أهالي القرية، علي القوافل والعيادات المتنقلة بقرية القلمينا، فيما قام الأهالي بتشغيل أغاني تسلم الأيادي، فور بدأ الكشف الطبي من قبل القوافل.وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة التي تضم ١٥٠٠ قرية في ٥١ مركزا على مستوى محافظات الجمهورية خلال 2021، والتي يأتي من بينها 68 قرية فرعية و68 قرية رئيسية موزعة علي 5 مدن ومراكز بمحافظة قنا.