وزير خارجية قبرص: نتعاون لتحقيق الاستقرار والسلام في ظل جائحة كورونا

أكد وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ضرورة التعاون المشترك من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في ظل جائحة "كورونا".وقال نيكوس -خلال مؤتمر وزراء خارجية منتدى الصداقة-: إن اجتماع الوزراء اليوم في ظل وجود وباء (كوفيد- 19) يعطي الأهمية المطلقة لتعميق التعاون الإقليمي بهدف واحد وهو تعزيز التعاون من أجل الاستقرار والسلام.وأضاف أن المشاكل التي تواجهها الدول تتطلب المزيد من التعاون لأن المنطقة بأكملها تعاني من مشاكل مشتركة وكل الدول المشاركة تطالب وتشجع التعاون المشترك من أجل منطقة تزدهر وتتصف بالاستقرار وحسن الجوار.وأشار وزير الخارجية القبرصي إلى أنه تم تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية، فيما اتفق المجتمعون على تطابق التطلعات حول القضايا التي تهم منطقة المتوسط ومنطقة الخليج، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع أي دولة تريد السلامة والتعاون وتعميق العلاقات.