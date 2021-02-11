رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

جرجس صفوت يكتب: عزيزي الخادم.. شكرًا

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:25 م
جرجس صفوت
جرجس صفوت
طباعة
منذ عام 2014، وهناك أحد أنا لا أراه بعيناي، ولكني أعلم وجوده جيدًا، بل واستشعر الفرح بحديثه إليَّ، أخذ يلح عليَّ أن أكتب مقالًا أقول فيه شكرًا.

في المحبة والبشاشة
شكرًا عزيزي الخادم، لأنك علمتني بشكل عملي أن الخدمة لا ترتبط بحالتي المزاجية، وأني ملتزم بالبشاشة والترحاب بكل من طالبني الرب بخدمته، وألا أعبس بوجه أي أحد مهما كان السبب.

شكرًا لأنك علمتني ألا أعود مخدومًا على معاملة وأغيرها في يوم ما، بأي حجة، لأن الله أمين في محبته لنا، وهكذا يجب أن نكون نحن.

شكرًا لأنك علمتني أن نُحب باللغة التي يرغب المخدوم أن يُحب بها، وليس بالشكل الذي اعتدنا نحن على تقديمه، كطباخ يقدم أنواع الأكلات التي يرغب الضيوف في تناولها على ذوقهم وليس على ذوقه هو.

شكرًا لكونك علمتني أنه مهما كان خطأ الآخر.. فإحراجه جريمة.. قد تصيبه بعاهة مستديمة في نفسه.. وأن الخادم الحق يبصر مخدومه عريان فلا يُشعره بأي أمر غريب.. كذلك القس القديس الذي شرب ماء بسكر على أنه ليموناتا، وشكر ربة المنزل على المذاق الرائع، وكالمرتل الجميل الذي وقف بجانبه شماس غير مُتقن للألحان، ومع ذلك لم يُحرجه مرة واحدة أمام أخطائه.

في عدم التمييز أو المُحاباة
شكرًا لأني لم أراك تميز بين فرد وآخر،، فحتى ذلك المخدوم سيئ اللسان، وذاك الآخر الذي جعل الاستحمام أمرًا موسميًا، أصبحوا من أصدقائك القريبين الذين داومت السؤال عليهم.

شكرًا لكونك لم تكن طبقيًا.. فحتى نجل الدكتور فلان، وقريب الأب فلان.. كانا لديك أسوة بنجل عم فلان الكهربائي.. وحتى فلان الذي رسب العام الماضي ولا يزال في الفصل الخدمي مع بقية زملائه.. وفلان الذي لا يملك حق أجرة الذهاب والعودة للكنسية، وهذا الذي لم يكمل تعليمه من الأساس.. جميعهم كانوا أبناءك.

في جبر الخواطر
شكرًا لله الذي أعطاك الحاسة السادسة.. نتيجة كثرة صلاتك.. فكنت تستشعر بقلبك النقي، من هو الآن حزينًا ومن أوقع الشيطان بينك وبينه، وحتى وأنت غير مُخطئ كنت تهاتفه مُصالحًا إياه، بل ويصل الأمر لضرب الميطانبة.

شكرًا يا لكونك لم تترك حزينًا إلا وشاركته، ولم تعلم يومًا بأزمة بين طرفين إلا وصالحتهما، ولا مُخطئًا إلا وسترته، مُلتمسًا كل الأعذار الممكنة بقلب يفيض بالمحبة، ولا مكروهًا إلا وأصلحت سيرته في غيابه مُحببًا الآخرين فيه.

شكرًا لكونك متابعًا جيدًا لجميع الخدام والمخدومين، وتُهلل وتُشجع وتصفق على كل عمل مهما كان صغيرًا، حتى أصبحت جمهورًا بمفردك لكثيرين ممن لا جماهير لهم.

في بذل الذات
شكرًا لموهبتك في الهروب من الإضاءة والكاميرات، فكنت تُلبس مخدوميك "التونية" وتدفعهم لقراءة القراءات الكنسية، وتلاوة مردات الخدمة.

شكرًا لكونك مثالًا في تشجيع زملائك ناسبًا لله ولهم كل فضل في أي نجاح، بل شكرًا لأنك كنت ترى الله في مخدوميك، وتجله فيهم، وتقدس أوقاته الممنوحة لهم، وخدماته لهم من خلاله، مؤكدًا مرارًا وتكرارًا على أنك تتعلم من الله فيهم، لا تعلمهم.

أخيرًا
شكرًا لأنك علمتني أن ذلك ليس في المدينة الفاضلة أو ليس دربًا من دروب الكمال، بل هو مُمكن وجائز ومُتاح لكل من التصق بالله في صلاته، وحافظ على سلامة حياته الروحية.

موضوعات متعلقة

نبيلة مكرم: حكم سجن المهندس «أبوالقاسم» 25 سنة بالسعودية قابل للطعن

حقيقة تعطل خدمات بطاقات التموين بـ «دعم مصر»

صدمة جديدة من لجنة الزمالك المؤقتة لـ«مرتضى منصور»

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

الصور

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

إخلاء المباني الصادر لها إزالة بمستشفى فارسكور المركزي بدمياط

الأكثر قراءة

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

وفاة الفنان علي حميدة بعد صراع مع المرض

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

بعد شفائها من كورونا.. ثاني معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ117

دارسة استقصائية تكشف تأثر فرص توفير علاجات هشاشة العظام بجائحة كورونا

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

رابط موقع مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

عادل عصمت في ضيافة مؤسسة عبدالحميد شومان بالأردن

الشوربجى وسلامة ورشاد وثابت وحسن يحتفلون بعيد ميلاد «شيخ المهنة» الكاتب الكبير محمد عبدالجواد منصور الـ97

الفنون التشكيلية تطرح معرض «no signal» للمشاهدة الإلكترونية

«لماذا يتراجع إنتاج المعرفة».. محاضرة للشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية