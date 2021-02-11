جرجس صفوت يكتب: عزيزي الخادم.. شكرًا

في المحبة والبشاشة

في عدم التمييز أو المُحاباة

في جبر الخواطر

في بذل الذات

أخيرًا

منذ عام 2014، وهناك أحد أنا لا أراه بعيناي، ولكني أعلم وجوده جيدًا، بل واستشعر الفرح بحديثه إليَّ، أخذ يلح عليَّ أن أكتب مقالًا أقول فيه شكرًا.شكرًا عزيزي الخادم، لأنك علمتني بشكل عملي أن الخدمة لا ترتبط بحالتي المزاجية، وأني ملتزم بالبشاشة والترحاب بكل من طالبني الرب بخدمته، وألا أعبس بوجه أي أحد مهما كان السبب.شكرًا لأنك علمتني ألا أعود مخدومًا على معاملة وأغيرها في يوم ما، بأي حجة، لأن الله أمين في محبته لنا، وهكذا يجب أن نكون نحن.شكرًا لأنك علمتني أن نُحب باللغة التي يرغب المخدوم أن يُحب بها، وليس بالشكل الذي اعتدنا نحن على تقديمه، كطباخ يقدم أنواع الأكلات التي يرغب الضيوف في تناولها على ذوقهم وليس على ذوقه هو.شكرًا لكونك علمتني أنه مهما كان خطأ الآخر.. فإحراجه جريمة.. قد تصيبه بعاهة مستديمة في نفسه.. وأن الخادم الحق يبصر مخدومه عريان فلا يُشعره بأي أمر غريب.. كذلك القس القديس الذي شرب ماء بسكر على أنه ليموناتا، وشكر ربة المنزل على المذاق الرائع، وكالمرتل الجميل الذي وقف بجانبه شماس غير مُتقن للألحان، ومع ذلك لم يُحرجه مرة واحدة أمام أخطائه.شكرًا لأني لم أراك تميز بين فرد وآخر،، فحتى ذلك المخدوم سيئ اللسان، وذاك الآخر الذي جعل الاستحمام أمرًا موسميًا، أصبحوا من أصدقائك القريبين الذين داومت السؤال عليهم.شكرًا لكونك لم تكن طبقيًا.. فحتى نجل الدكتور فلان، وقريب الأب فلان.. كانا لديك أسوة بنجل عم فلان الكهربائي.. وحتى فلان الذي رسب العام الماضي ولا يزال في الفصل الخدمي مع بقية زملائه.. وفلان الذي لا يملك حق أجرة الذهاب والعودة للكنسية، وهذا الذي لم يكمل تعليمه من الأساس.. جميعهم كانوا أبناءك.شكرًا لله الذي أعطاك الحاسة السادسة.. نتيجة كثرة صلاتك.. فكنت تستشعر بقلبك النقي، من هو الآن حزينًا ومن أوقع الشيطان بينك وبينه، وحتى وأنت غير مُخطئ كنت تهاتفه مُصالحًا إياه، بل ويصل الأمر لضرب الميطانبة.شكرًا يا لكونك لم تترك حزينًا إلا وشاركته، ولم تعلم يومًا بأزمة بين طرفين إلا وصالحتهما، ولا مُخطئًا إلا وسترته، مُلتمسًا كل الأعذار الممكنة بقلب يفيض بالمحبة، ولا مكروهًا إلا وأصلحت سيرته في غيابه مُحببًا الآخرين فيه.شكرًا لكونك متابعًا جيدًا لجميع الخدام والمخدومين، وتُهلل وتُشجع وتصفق على كل عمل مهما كان صغيرًا، حتى أصبحت جمهورًا بمفردك لكثيرين ممن لا جماهير لهم.شكرًا لموهبتك في الهروب من الإضاءة والكاميرات، فكنت تُلبس مخدوميك "التونية" وتدفعهم لقراءة القراءات الكنسية، وتلاوة مردات الخدمة.شكرًا لكونك مثالًا في تشجيع زملائك ناسبًا لله ولهم كل فضل في أي نجاح، بل شكرًا لأنك كنت ترى الله في مخدوميك، وتجله فيهم، وتقدس أوقاته الممنوحة لهم، وخدماته لهم من خلاله، مؤكدًا مرارًا وتكرارًا على أنك تتعلم من الله فيهم، لا تعلمهم.شكرًا لأنك علمتني أن ذلك ليس في المدينة الفاضلة أو ليس دربًا من دروب الكمال، بل هو مُمكن وجائز ومُتاح لكل من التصق بالله في صلاته، وحافظ على سلامة حياته الروحية.