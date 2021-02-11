وزير المالية السوداني الجديد: سنعمل جاهدين لمعالجة قضايا الاقتصاد

تعهد الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الجديد، العمل بكل جهد لمعالجة قضايا الاقتصاد السوداني، حتى يخرج البلد من الوضع الاقتصادي الصعب.وتسلم إبراهيم، اليوم الخميس مهام منصبه الوزراي في الحكومة الانتقاليه الجديدة، موضحا أن ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية في ظل ظروف قاهرة يعتبر "إنجازا كبيرا".وقال إن السودان بلد غني وما يمر به من ظروف يجب ألا تكون موجودة أصلا خاصة صفوف الخبز والغاز والوقود وغيرها، مطالبا لل قطاعات المجتمع بالتعاون من أجل معالجة كل اختلالات الاقتصاد.بدورها، قالت الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية السودانية السابقة، إن الوضع الاقتصادي الحالي صعب، متمنية للدكتور جبريل ابراهيم النجاح خاصة وأن العام الماضي كانت نسبة التحصيل ضعيفة بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، مما شكل عجزا كبيرا في الميزانية.وأوضحت أنه تم تحصيل 46 ٪ فقط من إيرادات الدولة، وأقل من 10 ٪ من المنح والقروض، إلا أن هذا العام الوضع أفضل.