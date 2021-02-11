بوروندي وإثيوبيا يبحثان تعزيز العلاقات المشتركة

بحث رئيس بوروندي إيفاريست نداييشيمي ورئيسة إثيوبيا ساهلي وورك زودي، تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.وأكد بيان صادر اليوم الخميس، عن رئاسة بوروندي أن زيارة رئيسة إثيوبيا مع وفد مرافق حكومي رفيع المستوى إلى بوروندي جاءت بناء على دعوة من الرئيس إيفاريست نداييشيمي.وقال رئيس بوروندي إنه يقدر مشاركة إثيوبيا الكبيرة في بعثات حفظ السلام في إفريقيا، ولا سيما في الصومال.من جانبها، أشادت رئيسة إثيوبيا بالتنمية الاقتصادية وتعزيز خطوات الديمقراطية التي يقوم بها الرئيس إيفاريست نداييشيمي "بعزم واقتناع"، كما أثنت على مساهمة بوروندي في مختلف بعثات حفظ السلام، لا سيما في الصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى.وتأتي زيارة رئيسة إثيوبيا في وقت تواصل فيه بوروندي الانفتاح على العالم في ظل إدارة الرئيس إيفاريست نداييشيمي، الذي تولى منصبه في يونيو من العام الماضي، لينهي بذلك سنوات من العزلة في عهد الرئيس الراحل بيير نكورونزيزا.