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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحقيق مع مديرة تنظيم كفر شكر في أزمة أسماء شوارع أقاربها

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:06 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد
كتب صلاح حسنى
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قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه قرر إحالة مديرة التنظيم بمجلس مدينة ومركز كفر شكر للتحقيق الفوري في ديوان عام المحافظة، بالتنسيق بين التخطيط العمراني والإدارة الهندسية والتفتيش المالي والإداري، في واقعة تسمية 5 شوارع بالمدينة بأسماء زوجها، ووالده، وأشقائه والتي اثارت مواطني المدينة، ودفعت أحد المواطنين بالتقدم بطلب رسمي لتغيير اسم المدينة لاسمه أسوة بها.

فيما ردت مسؤولة التنظيم بمجلس مدينة كفر شكر " م. م" على الاتهامات في بيان لها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها أزمة مفتعلة للتشهير بها لوجود خلافات بينها وبين "س. ج"، صاحب طلب تغيير اسم مدينة كفر شكر لأسمه أسوة بها، جاء فيه "أنها موظفة شريفة كما ذكرت الأجهزة الرقابية، وأنها فوق مستوى الشبهات وما نشر ليس سوى انتقام منها لأنها أصرت على الالتزام بقوانين الدولة والحرص على تنفيذها".

أوضحت المسؤولة في بيانها، أن "ما يحدث حملة ممنهجة ضدها بعد اكتشافها لاختفاء أصل عدد 6 محاضر مخالفة حررت بتاريخ 1512020 تفيد بتعدي مواطن يدعى " س. ج " على الأرض الزراعية والبناء المخالف بدون ترخيص كما تفيد محاضر رقم 6،7،8 بقيامه بالتعدي على الأرض الزراعية بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة 510 متر مربع تقريبا دون الحصول على ترخيص".

وتابعت المحضر رقم 10 بالتعدي على الأرض الزراعية بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت، على مساحة 600 متر مربع، تقريبا دون الحصول على ترخيص، والمحضر رقم يفيد بتعديه على مساحة 610 متر مربع تقريبا، ومحضر رقم 11 يفيد بتعديه على مساحة 700 متر، وهو الذي دعاها لعدم السكوت على الواقعة".

و أوضحت في بيانها، قيامها بتحرير مذكرة أخبرت فيها رئيس مجلس المدينة أثبتت فيها اختفاء أصل المحاضر، مؤكدة انها قامت بتصوير المحاضر قبل اختفائها ليقوم المواطن بتقديم طلب رسمي لرئيس الجهاز، مطالبا إياه بتغيير اسم كفر شكر ليكون باسمه بنبرة سخرية، مدعيا بأنه يفعل ذلك أسوة بها مدعيا أنها غيرت أسماء الشوارع لتكون باسم أقاربها وهو ادعاء كيدي وفق وصفها، مشيرة انها ستتقدم بلاغ رسمي ضد وسائل التواصل الاجتماعي التي شهرت بها والمواطن نفسه وكل من يحاول مهاجمتها لإصرارها على احترام قوانين الدولة والالتزام بها والتمسك بالنزاهة والأمانة".

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