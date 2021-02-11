مصرع طفل سقط في بئر مياه بالشرقية

لقي طفل من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، مصرعه غرقا في بئر مياه، وتم تحرير المحضر اللازم.تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى التأمين الصحي بوصول طفل عمره 14 عاما جثة هامدة.وتبين من التحريات الأولية سقوط الطفل ببئر مياه بالقرب من منطقة مفارق مصر النور، وتم تحرير المحضر اللازم ويجري انتداب فريق لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.