مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

أكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يوجد اتجاه داخل الوزارة الآن بعقد أبحاث لصفوف النقل والشهادة الإعدادية على المنهج الخاص بالفصل الدراسي الأول.وقالت المصادر فى تصريح لـ"الدستور"، إن هذا الاتجاه سيطبق بنسبة 80% خاصة بعد حديث وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد عن احتمالية زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.وأضافت المصادر أن التقييمات سوف تكون على امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مشيرة إلى أن التنسيق الخاص بالشهادة الإعدادية للالتحاق بالثانوية سوف يكون على درجات امتحانات الفصل الدراسي الثاني وليس الأول.ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جميع التفاصيل الخاصة بالامتحانات والفصل الدراسي الثاني يوم 14 فبراير الجاري.