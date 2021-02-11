«التعاون الإسلامي» تدين سلسلة التفجيرات والاغتيالات في أفغانستان

أدانت منظمة التعاون الإسلامي سلسلة التفجيرات والاغتيالات، التي شهدتها أفغانستان مؤخرًا ضمن تصاعد مفاجئ لأعمال العنف، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا بينهم مدنيون ورجال إنفاذ القانون.ودعا أمين عام المنظمة، الدكتور يوسف بن أحمدالعثيمين في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، إلى التركيز على جهود السلام والمساهمة في إنجاح محادثات السلام الأفغانية، مشددًا على أن الحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا نحو تحقيق مصالحة شاملة وسلام دائم في أفغانستان في إطار عملية سلام يقودها ويملكها الأفغان دون غيرهم.وجدد التأكيد على دعم المنظمة لأفغانستان في جهودها من أجل السلام، والأمن، والتنمية، لافتا إلى تضامن مجلس وزراء خارجية المنظمة مع أفغانستان في دورته الأخيرة التي عقدت في النيجر، في نوفمبر 2020.