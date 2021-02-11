الصحة العالمية تصدر الإرشادات التفصيلية حول استخدامات لقاح أسترازينكا

أصدرت منظمة الصحة العالمية فى جنيف، اليوم الخميس، الإرشادات التفصيلية والتوصيات المؤقتة التي توصل إليها فريق الخبراء الاستراتيجى المعني بالتلقيح والتابع للمنظمة حول استخدامات لقاح أسترازينكا والتي أكد فيها الفريق على أهمية استخدام لقاح أسترازينكا على نطاق واسع إضافة إلى التاكيد على فعاليته وسلامته.وقال فريق الخبراء في التوصيات، إن اللقاح ونظرا لامداداته المحدودة فيوصى بإعطاء الألوية للعاملين الصحيين المعرضين لخطر كبير للاصابة وكذلك كبار السن بمن فيهم أولئك الذين تبلغ اعمارهم 65 عاما، أو أكبر وعلى أن تعود البلدان إلى إرشادات منظمة الصحة فيما يتعلق بالفئات أصحاب الألوية في الحصول على اللقاح.وأوصى الفريق بالتطعيم للأشخاص الذين يعانون من أمراض مصاحبة تم تحديدها على أنها تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا بأعراض حادة بما فى ذلك المصابين بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي والسكري، موضحا أنه على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للأشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية أو أمراض المناعة الذاتية أو الذين يعانون من نقص المناعة فقد يتم تطعيم الأشخاص فى هذه الفئة والذين هم جزء من مجموعة موصى بها للتطعيم بعد تلقى المعلومات والاستشارة.وأكد الخبراء أنه يمكن تطعيم الأشخاص الذين أصيبوا من قبل بفيروس كورونا ولكن قد يرغب الأفراد من هذه الفئة في تأجيل حصولهم على اللقاح لمدة تصل إلى ستة أشهر من وقت الإصابة بالعدوى للسماح للآخرين الذين قد يحتاجون إلى اللقاح بشكل عاجل لأن يحصلوا عليه أولا.وأكد فريق الخبراء أنه يمكن تطعيم النساء المرضعات إن كن جزءا من مجموعة ذات أولوية في التطعيم.. وقالت الإرشادات ان منظمة الصحة لا توصى بوقف الرضاعة الطبيعية بعد التطعيم.وشدد فريق الخبراء على أنه فى حين أن الحمل يعرض النساء لخطر أكبر في الإصابة بفيروس كورونا الشديد، إلا أنه لا تتوفر حتى الآن سوى بيانات قليلة جدا لتقييم سلامة اللقاح أثناء الحمل، مؤكدين على أن المرأة الحامل يمكن أن تتلقى اللقاح إذا كانت فائدته تفوق مخاطر اللقاح المحتملة.وأشار إلى أنه لهذا السبب يمكن تطعيم النساء الحوامل المعرضات لخطر كبير للاصابة بفيروس كورونا مثل العاملات الصحيات أو المصابات بأمراض مصاحبة تزيد من خطر تعرضهن لمرض شديد مع لفت الانتباه إلى ضرورة حصولهن على الاستشارة من مقدم الرعاية الصحية الخاص بهن.وشدد فريق الخبراء التابع لمنظمة الصحة العالمية على أنه لايوصى باستخدام اللقاح للأشخاص الذين لديهم تاريخ من الحساسية الشديدة تجاه أى من مكونات اللقاح كما لاينصح باللقاح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.أما بخصوص جرعة اللقاح، فقال فريق الخبراء إن الجرعة الموصى بها هي جرعتان عن طريق الحقن العضلى بفاصل زمنى مدته 8 إلى 12 أسبوعا.. ولفت فريق الخبراء إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الحماية المحتملة على المدى الطويل بعد جرعة واحدة.وقال فريق الخبراء إنه وعلى الرغم من أن لقاح استرازينكا لم يوصى به حتى الآن لقائمة استخدام الطوارئ من قبل منظمة الصحة العالمية، إلا أنه خضع للمراجعة من قبل وكالة الأدوية الاوروبية وبالتالي يلبي معايير المنظمة الدولية لأخذه في الاعتبار من قبل فريق الخبراء الاستراتيجى المعني بالتلقيح، مشيرا إلى أن الوكالة الأوروبية قامت بتقييم شامل للبيانات المتعلقة بجودة اللقاح وسلامته وفعاليته وأوصت بمنح ترخيص تسويق مشروط للاشخاص الذين تبلغ اعمارهم 18 عاما فما فوق.وقال فريق الخبراء إن فعالية لقاح استرازينكا تصل إلى نسبة 60.09 % ضد عدوى فيروس كورونا المصحوبة بأعراض، لافتين إلى أن هناك فعالية أكبر للقاح حين يستخدم بفاصل بين الجرعتين من 8 الى 12 أسبوعا.وأضاف الخبراء أنه لا توجد بيانات عن تأثير اللقاح على انتقال فيروس كورونا أو اقصائه وبما يستلزم حتى بالنسبة لمن حصلوا على اللقاح الاستمرار فى اتخاذ التدابير الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين وغيرهما.