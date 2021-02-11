رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«نحو مجتمعات ريفية مصرية مرنة».. مشروع للهيئة الإنجيلية بالفيوم

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:50 م
مشروع للهيئة الإنجيلية
مشروع للهيئة الإنجيلية بالفيوم
مونيكا جرجس
طباعة
بدأت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تنفيذ مشروع "نحو مجتمعات ريفية مصرية مرنة" الممول من الاتحاد الأوروبي بمحافظة الفيوم، بهدف التخفيف من حدة الفقر من خلال توفير فرص وظروف وموارد عامة ومصالح مشتركة، لتعزيز العلاقات بين المجتمعات المدنية والسلطات المحلية والقطاع الخاص بالمحافظة.

وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية: "يستهدف المشروع زيادة دخل صغار المزارعين والنساء والشباب من الجنسين، من خلال تنفيذ نموذج تنموي ريفي يمكن قياسه، ويمكن تكرار تطبيقه في مناطق أخرى، مع تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات المقدمة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بالشراكة مع ٤ مؤسسات مجتمع أهلي بمراكز محافظة الفيوم، وهي جمعية تنمية المجتمع المحلي والبيئة والأسرة بقرية شكشوك مركز أبشواي، والاتحاد النوعي للتنمية والبيئة والزراعة الآمنة بمنشأة عطيف مركز سنورس، ومؤسسة النوران للتنمية بزاوية الكرادسة، وجمعية الطريق للتنمية بالفيوم بقرية بني صالح مركز الفيوم".

ومن جانبه قال رفيق ناجي، مدير المواقع التنموية بالهيئة الإنجيلية، إنه يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع جميع المديريات والإدارات بالفيوم، من مديرية التضامن الاجتماعي والزراعة والري والإرشاد الزراعي وجهاز تحسين الأراضي والطب البيطري، بالإضافة إلى الإدارات المختلفة بالمراكز التي يعمل بها المشروع، وقد نفذ خلال هذه الفترة عدة مدخلات لتحسين وتعزيز القدرة الإنتاجية لصغار المزارعين فيما يتعلق بتحسين خصائص التربة، وإتاحة البذور العالية الجودة وتنظيم وتنقية قنوات الري، كما تم ترتيب لقاءات وجلسات رفع الوعي للنساء الريفيات بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

موضوعات متعلقة

حقيقة تعطل خدمات بطاقات التموين بـ «دعم مصر»

الصحة: مصر ستحصل على كميات من لقاح كورونا آخر فبراير

بعد تصريحات وزيرة الصحة.. «التعليم» تكشف حقيقة تأجيل الامتحانات

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

الصور

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

إخلاء المباني الصادر لها إزالة بمستشفى فارسكور المركزي بدمياط

الأكثر قراءة

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

وفاة الفنان علي حميدة بعد صراع مع المرض

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

بعد تصريحات وزيرة الصحة.. «التعليم» تكشف حقيقة تأجيل الامتحانات

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

بعد شفائها من كورونا.. ثاني معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ117

دارسة استقصائية تكشف تأثر فرص توفير علاجات هشاشة العظام بجائحة كورونا

مشاهدة مباراة الأهلي عبر تردد قناة الكاس القطرية على النايل سات 2021

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
عصام بهيج
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
المزيد

الثقافة

20 فبراير.. «دوار العزبة» في ضيافة بيت المعمار المصري

وزيرة الثقافة تلتقى الدفعة 53 ملحقين دبلوماسيين

عادل عصمت في ضيافة مؤسسة عبدالحميد شومان بالأردن

الشوربجى وسلامة ورشاد وثابت وحسن يحتفلون بعيد ميلاد «شيخ المهنة» الكاتب الكبير محمد عبدالجواد منصور الـ97