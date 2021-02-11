«نحو مجتمعات ريفية مصرية مرنة».. مشروع للهيئة الإنجيلية بالفيوم

بدأت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تنفيذ مشروع "نحو مجتمعات ريفية مصرية مرنة" الممول من الاتحاد الأوروبي بمحافظة الفيوم، بهدف التخفيف من حدة الفقر من خلال توفير فرص وظروف وموارد عامة ومصالح مشتركة، لتعزيز العلاقات بين المجتمعات المدنية والسلطات المحلية والقطاع الخاص بالمحافظة.وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية: "يستهدف المشروع زيادة دخل صغار المزارعين والنساء والشباب من الجنسين، من خلال تنفيذ نموذج تنموي ريفي يمكن قياسه، ويمكن تكرار تطبيقه في مناطق أخرى، مع تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات المقدمة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بالشراكة مع ٤ مؤسسات مجتمع أهلي بمراكز محافظة الفيوم، وهي جمعية تنمية المجتمع المحلي والبيئة والأسرة بقرية شكشوك مركز أبشواي، والاتحاد النوعي للتنمية والبيئة والزراعة الآمنة بمنشأة عطيف مركز سنورس، ومؤسسة النوران للتنمية بزاوية الكرادسة، وجمعية الطريق للتنمية بالفيوم بقرية بني صالح مركز الفيوم".ومن جانبه قال رفيق ناجي، مدير المواقع التنموية بالهيئة الإنجيلية، إنه يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع جميع المديريات والإدارات بالفيوم، من مديرية التضامن الاجتماعي والزراعة والري والإرشاد الزراعي وجهاز تحسين الأراضي والطب البيطري، بالإضافة إلى الإدارات المختلفة بالمراكز التي يعمل بها المشروع، وقد نفذ خلال هذه الفترة عدة مدخلات لتحسين وتعزيز القدرة الإنتاجية لصغار المزارعين فيما يتعلق بتحسين خصائص التربة، وإتاحة البذور العالية الجودة وتنظيم وتنقية قنوات الري، كما تم ترتيب لقاءات وجلسات رفع الوعي للنساء الريفيات بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.