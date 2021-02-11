اللجنة لمشرفة على انتخابات المحامين تصدر قرارا بشأن فرعية حلوان
الخميس 11/فبراير/2021 - 03:58 م
محمد جعفرطباعة
أصدر وكيل مجلس النقابة – رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية مجدي سخي، قرارًا بانعقاد اللجان أرقام: (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9) والتي تضم البساتين ودار السلام والمعادي وذلك بنادي المحامين النهري.
وتقرر انعقاد اللجان أرقام: (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9) والتي تضم البساتين ودار السلام والمعادي وذلك بنادي المحامين النهري.
ويبدأ التصويت وإبداء الرأي من الساعة (9) صباحا وحتى الساعة (7) مساءًا في جميع لجان نقابة حلوان نظرًا لبعد المسافات.
وتقرر انعقاد اللجان أرقام: (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9) والتي تضم البساتين ودار السلام والمعادي وذلك بنادي المحامين النهري.
ويبدأ التصويت وإبداء الرأي من الساعة (9) صباحا وحتى الساعة (7) مساءًا في جميع لجان نقابة حلوان نظرًا لبعد المسافات.