اللجنة لمشرفة على انتخابات المحامين تصدر قرارا بشأن فرعية حلوان

أصدر وكيل مجلس النقابة – رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية مجدي سخي، قرارًا بانعقاد اللجان أرقام: (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9) والتي تضم البساتين ودار السلام والمعادي وذلك بنادي المحامين النهري.وتقرر انعقاد اللجان أرقام: (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9) والتي تضم البساتين ودار السلام والمعادي وذلك بنادي المحامين النهري.ويبدأ التصويت وإبداء الرأي من الساعة (9) صباحا وحتى الساعة (7) مساءًا في جميع لجان نقابة حلوان نظرًا لبعد المسافات.