محافظة القاهرة تخصص خط ساخن لاستقبال شكاوى النظافة بالعاصمة

خصصت محافظة القاهرة الخط الساخن ١٩٥٦٤ لتلقي شكاوى النظافة بالعاصمة، وشدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على سرعة التجاوب والتفاعل مع شكاوى المواطنين الخاصة بوجود مخلفات أو تراكمات للقمامة ورفعها على الفور، كذلك التعامل الفورى مع شكاوى المواطنين الخاصة بوجود قصور من متعهدي الجمع السكني أو محاولتهم فرض رسوم مالية على الوحدات السكنية.كان عرض النائب محمود بكري، نائب مجلس الشيوخ، مشكلة بعزبة الهجانة بحي المعصرة ومفادها تراكم المخلفات والقمامة بكميات كبيرة، مما يتسبب عنها تعرض سكان عزبة الهجانة بحي المعصرة التابع للمنطقة الجنوبية، للأمراض، والتلوث، والأوبئة، وانتشار الحشرات والقوارض، بهذه التراكمات إلى جانب تصاعد أدخنة تؤدي إلى ضرر وتلوث بيئي.