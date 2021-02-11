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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم العالي»: تعاون بين «إعداد القادة» والاتحاد الرياضي للجامعات

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:53 م
جريدة الدستور
إسراء جمال
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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا من الدكتور أيمن عاشور، نائبه لشؤون الجامعات، بشأن توقيع بروتوكول تعاون، اليوم الخميس، بين معهد إعداد القادة بحلوان والاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وأفاد التقرير بأن البروتوكول يهدف إلى زيادة التعاون في مجالات الأنشطة المشتركة بين الاتحاد الرياضي والمعهد، وذلك بزيادة قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة الرياضية، ما سيعود بالنفع على الرياضة المصرية، بجانب إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي.

وأشار التقرير إلى أن البروتوكول ينص على إقامة دورات ومشروعات متنوعة للشباب؛ لاكتشاف وتنمية المواهب في المجالات الرياضية المختلفة؛ للمساهمة في خلق جيل قادر على الاندماج مع الغير، وأن يكون مؤمنًا بمفاهيم التحاور والتواصل والاقناع بعيدا عن التناحر والتشدد والتطرف والتعصب.

وأضاف التقرير أن البروتوكول ينص أيضا على تقديم برامج تنمية القدرات وصقل المهارات والتدريب في اتجاهات تنموية متنوعة وعقد ورش العمل والمؤتمرات ذات الاتجاه القومي، واستثمار مشروعات التخرج للشباب داخل الجامعات والمعاهد، في ضوء متطلبات سوق العمل وإتاحة فرص تشغيل الطلاب وشباب الخريجين.

وقع البروتوكول، الدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان، وبحضور كل من الدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وبهاء مختار، رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي، وحمدي طه، أمين معهد إعداد القادة بحلوان، ومصطفى كامل، الأمين المساعد للمعهد، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الاتحاد الرياضي ومعهد إعداد القادة.

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