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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اتحاد الصناعات يشكل لجنة لتحقيق الاستفادة من «حياة كريمة»

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:51 م
حياة كريمة
حياة كريمة
دعاء أبو العزم
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عقد اتحاد الصناعات المصرية أول أمس اجتماعا مشتركا لمجلس إدارة اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية عبر تطبيق «زووم» بغرض عرض نتائج الاجتماعات التي تمت مع الحكومة بشأن مبادرة «حياة كريمة» التي تنفذها الدولة بتوجيهات رئاسية وتستهدف تطوير بنية ١٥٠٠ قرية مصرية على مدار 3 سنوات لتوفير سبل التنمية المستدامة في تلك القرى ورفع المستوى المعيشي لسكانها.

وأوضح المهندس محمد السويدي خلال الاجتماع أن الحكومة وفي إطار المشروع تستهدف الشراء في كافة المشروعات التي ستتم في تأهيل القري من المنتج المحلي ومن خلال تسجيل المنشآت الصناعية التي ستقوم بالتوريد لدي الجهات المعنية، وتم الاتفاق مع تلك الجهات لموافاة اتحاد الصناعات بكافة الاحتياجات المطلوبة مبين فيها البنود وكمياتها ومواصفاتها، وأنه فور الحصول على البيانات التي ترتبط باحتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكباري والإنارة وتطوير المنشآت التعليمية والمنشآت الصحية، سيتم إرسالها للغرف الصناعية، موضحا أن ما لا يتم إنتاجه محليا سيتم بحث إمكانية توسع المنشآت القائمة بغرض إنتاجه وكذلك عرضة علي المستثمرين الأجانب لنقل التكنولوجيا والإستثمار سواء من خلال الشراكة مع مستثمرين محليين أو كأستثمار أجنبي مباشر حتي يمكن الاستفادة من هذا المشروع القومي الكبير.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي ضرورة حصر كل التحديات والمعوقات التي تؤثر في أداء المنشآت الصناعية وتحد من الاستفادة من طاقتها الكاملة بغرض تذليل تلك التحديات لتمكين الصناعة من التفاعل مع هذا المشروع القومي الهام.

كما تم الاتفاق على أن تضم تلك اللجنة من قيادات الاتحاد والغرف الصناعية محمد البهي وهشام مدكور أبو العز وحسام فريد حسانين ومحمد المهندس وأحمد حلمي ومحمد شكري، وتم الاتفاق على أن تعقد اللجنة التنسيقية اجتماعات بشكل دوري لعرض كل ما هو جديد في هذا الشأن.

وأكدت قيادات الغرف الصناعية خلال الاجتماع استعداد الصناعة لتلبية احتياجات المشروع بما يحقق نجاحه واستفادة القطاع الصناعي منه.

وتم الاتفاق علي التنسيق المستمر بين الاتحاد والغرف الصناعية وتبادل المعلومات مع الأطراف الحكومية سواء بشأن تحديد الاحتياجات وطرق تسجيل المنشآت الصناعية بغرض التوريد أو لعرض التحديات التي يلزم تذليلها لتمكين المنشآت من المشاركة الكاملة في المشروع.

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