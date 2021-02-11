لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم تنفيذ القرار الإداري رقم 172 لسنة 2020 بشأن اتخاذ إجراءات سحب وإخلاء واستلام مزرعة الصالحين للدواجن، التي تقع على مساحة 31 فدان بمنطقة شطا وذلك في إطار جهود المحافظة لاسترداد أراضي الدولة.وفى هذا السياق، أوضحت محافظ دمياط، نجاح الجهود التي تمت بالتنسيق بين مديرية أمن دمياط والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط لتنفيذ هذه الأعمال، مؤكدة أنه لن يتم التهاون في استرداد أملاك الدولة وذلك لكونها حق أصيل من حقوق الشعب، كما وجهت باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال جميع المخالفات والتعديات وردع المخالفينو أضافت الدكتورة منال عوض، أنه مع استلام قطعة الأرض، تم البدء في إعداد عدد من الدراسات لاستغلال القطعة بمشروع ذي نفع عام لصالح المحافظة.