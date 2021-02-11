للتأكد من جودة المعروض.. محافظ بورسعيد يتفقد منفذا لتوزيع اللحوم

واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولاته التفقدية، اليوم الخميس، لعدد من المشروعات التي تتم داخل المحافظة.و تفقد محافظ بورسعيد أحد منافذ بيع اللحوم البلدية التابعة لمشروع تربية الماشية بحي المناخ، والتي تقدم اللحوم بأسعار مناسبة للجمهور، وقد رافقه أثناء الجولة المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة.وخلال الجولة التقي المحافظ بعدد من المواطنين، واطمئن منهم علي جودة المعروض من اللحوم، مشيرا إلى أن منافذ بيع المحافظة تقدم لحوما بلدية طازجة أقل سعرا من السوق وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، وأكد المحافظ بأن هناك رقابة مشددة علي جميع منافذ البيع وشوادر اللحوم، تحت اشراف مديرية التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري.