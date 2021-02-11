مصادر بـ«التعليم» تتوقع بث فيديو بالقرارات الخاصة بالامتحانات والفصل الدراسي الثاني

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أنه حتى الآن لم تستقر الوزارة على آلية إعلان القرارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني وامتحانات منتصف العام.وأضافت المصادر فى تصريح لـ"الدستور" أنه من المتوقع أن يبث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، فيديو يعلن من خلاله القرارات كافة يوم 14 فبراير الجاري.وأضافت المصادر أن كل ما يتم نشره قبل الإعلان الرسمي يوم 14 فبراير ما هو إلا اجتهادات وتوقعات، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ناشدت جميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بالالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عنها فيما يخص القرارات الخاصة المتعلقة بالامتحانات والفصل الدراسي الثاني.ومن المنتظر أن يعلن الدكتور طارق شوقي التفاصيل الخاصة بالفصل الدراسي الثاني وخطة الوزارة فى عقد امتحانات منتصف العام، سواء لصفوف النقل أو الشهادة.